La venta de 0km no llegó ni al 50% de inscriptos en el 2018

02/04/2019 -

El número de vehículos patentados durante marzo fue de 38.864, lo cual significó un descenso de 3,1% en relación con febrero, cuando se habían registrado 40.115 unidades en todo el país, mientras que en el primer trimestre la caída es de un 49% informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

A su vez, en Santiago del Estero, los patentamientos de unidades nuevas cayeron a 467, cuando el mes anterior habían alcanzado las 478 unidades, lo que representó una caída de 2,3%. En el primer mes del año, las inscripciones habían llegado a 926. En el acumulado del trimestre, sumaron 1.871.

No obstante, en la comparación interanual, la caída es más pronunciada. En marzo de 2018 las ventas fueron de 1.293 contra las 467 de este tercer mes de 2019, con lo cual la caída es de unas 800 unidades. A su vez, en todo el primer trimestre del año pasado se vendieron 4.268 unidades contra 1.871 este año, con lo cual no se llegó ni a la mitad de las ventas del 2018 en este primer trimestre . La baja es de casi 2.400 unidades en ese lapso. “Hace más de 17 años que no se muestra un mes de marzo inferior a febrero”, evaluó la entidad, y precisó que en la comparación interanual la caída se elevó a 54,5%, ya que en marzo de 2018 se patentaron 85.388 unidades.

Acumulado

El acumulado de patentamientos del primer trimestre fue de 139.086 vehículos, lo que mostró un descenso de 49,5% frente a las 275.555 unidades del mismo periodo de 2018.

“Son meses con números extremadamente preocupantes: para encontrar un primer trimestre como este, donde los patentamientos no superan las 140.000 unidades, debemos remitirnos al 2006, año que finalizó con 450.000”, afirmó Dante Alvarez, presidente de Acara.