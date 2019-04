Citan a personal docente del Nivel Primario para verificar sus trámites

02/04/2019 -

La Oficina de Mesa de Entradas de la Dirección General de Nivel Primario, dependiente del Consejo General de Educación cita a las personas e instituciones que se mencionan a continuación, con el objeto de notificarse de las resoluciones recaídas en cada uno de los trámites iniciados oportunamente. Deberán presentarse en el nuevo edificio del organismo sito en planta baja, de Avda. Belgrano Nº1940, de lunes a viernes, de 8 a 12,30.

Ellos son: Sarmiento María M., As. Nº 41294/18; Dir. Esc. Nº 158; As. Nº 40817/18; Marcaida, Lorena V., As. Nº 49950/18; Sampaolesi, Gustavo M., As. Nº 63062/17; Ledesma, Ángela J., As. Nº57021/18; Ávila, Ángel A., As. Nº52886/18; Maldonado, Claudia E.; As. Nº 52230/18; Rojo, Ana V., As. Nº 41490/18; Montenegro, Lorenza B., As. Nº 41234/16; Moya, Miguel A., As. Nº 57749/18; Cuellar, Claudia, As. Nº 56129/18; Cisneros, Rubén, As. Nº 72299/15; Cerutti, Andrea V., As. Nº72299/15; Montes, Norma, As. Nº 1622/19; Palomo, Perla, As. Nº 4113/19; Dir. Esc. Nº1237, As. 35516/17; Rodríguez, Rosa D., As. Nº 790/19; Paz, Sandra L., As. Nº 58085/18; Friedrich, Giselda, As. Nº1256/19; Díaz Yésica M., As. Nº 54476/18; Montoya, Daniela, As. Nº 5087/19; Apodaca, Susana, As. Nº 56989/18; Farías, Juana C., As. Nº69017/14; Ro d r í g u e z , Ro s a , As . Nº 63481/16; Chávez, Marlene B., As. Nº63481/16; Santillán, Gustavo, As. Nº47861/18; Bravo, Jorge, As. Nº47861/18; Corvalán, Andrea V., As. Nº57719/18; Gerez, Susana, As. Nº 56806/18; Martinelli, Siria, As. Nº 55259/18; Saad Raúl E., As. Nº 39958/18; Ibarra, Luisa S., As. Nº32880/18; Bustos, Brígido, As. Nº57576/18; Sánchez, Dardo, As. Nº 57746/18; Núñez, Ilda, As. Nº 57977/18; Moya Etelman, Laura, As. Nº 5415/19; Luna, Luis E., As. Nº 6191/19; Costas, Sofía, As. Nº 21474/17; Jiménez, Patricia, As. Nº302/19; Zurita, Norma, As. Nº 57649/18; Gorosito Abutt, Hilda, As. Nº 63889/17; Pereyra, Mirta, As. Nº 53137/18; Escobar Caballero, Paola, As. Nº53161/18; Guerra, Nivia, As. Nº 2294/19; Dir. Esc. Nº 754, As. Nº 18203/18; Dir. Esc. Nº 150, As. Nº 3609/19; Arias, Norma, As. Nº 56839/18; Arias, María A., As. Nº 57661/18; Bravo, Ana K., As. Nº 58210/18 y Carranza, Andrea, As. Nº 58015/18.