“En los retiros, la gente busca alivio espiritual y emocional”

02/04/2019 -

La casa de Villa Jericó fue sede de un retiro espiritual organizado por la Escuela de Espiritualidad, de la parroquia Santo Cristo sobre “El carisma de la Divina Misericordia”, el cual superó las expectativas, ya que contó con más de 110 participantes. La jornada fue presidida por el padre Alejandro Gordillo (acompañado por el laico César Quinteros) quien en diálogo con EL LIBERAL se mostró asombrado por la cantidad de asistentes y analizó la situación por la que se considera, el evento fue un éxito.

“Se han vivido experiencias muy bonitas desde el rezo de la Coronilla, la Adoración Eucarística, y también hubo momentos de oración y sanación interior. Durante el encuentro se meditó sobre lo que es la Misericordia de Dios, y las obras. Es verdad que hay muchas crisis de familia, social y económica, y la gente aprovecha estos momento para adorar a Jesús. Estamos viendo una realidad, no tan sólo espiritual, sino social y material muy difícil y delicada en el país, y por eso todos los que adoran a Jesús y tienen devoción hacia la Divina Misericordia, no pudieron dejar de estar atentos a estos espacios en los que buscan alivio a la realidad social. No tenemos que perder de vista al que adora, y el que sirve tiene que estar atento las necesidades de sus hermanos. En general, la gente busca en estos espacios alivio espiritual, emocional y afectivo, porque también sufre por la realidad del país”, sostuvo el padre Gordillo sobre lo experimentado en el último retiro.

Evento

Del encuentro participaron fieles de diversas ciudades, y se realizaron muchas sanaciones. Fueron más de 100 personas entre participantes y servidores de Música, cocina, limpieza, entre otros, quienes vivieron momentos de mucha espiritualidad.

El retiro se concretó en una fecha cercana al Día de la Divina Misericordia, que se conmemora después de Pascua de Resurrección.

Finalmente adelantaron que el segundo retiro será en septiembre.