Boca defiende la punta de su grupo ante Atlético Paranaense

Boca Juniors, último subcampeón de la Copa Libertadores, pone en juego su condición de puntero invicto cuando enfrente como visitante a Atlético Paranaense, por la tercera fecha del grupo G.

El partido se jugará en el estadio Arena da Baixada de Curitiba a partir de las 21.30, será controlado por el chileno Roberto Tobar y transmitido por Fox Sports.

El presente arrollador de Boca con seis victorias sobre siete jugados entre Superliga y Copa Libertadores ilusiona a los hinchas en busca de una diferencia mayor como puntero del grupo G donde es el único invicto.

El equipo brasileño cuenta con varios futbolistas argentinos en el plantel como Luis González, Tomás Andrade (los dos ex River Plate), Marco Ruben (ex Rosario Central) y Braian Romero (ex Independiente).

El último ganador de la Copa Sudamericana, con derecho a disputar la Recopa Sudamericana con River, viene de perder con Londrina por 4 a 1 y el próximo sábado jugará las semifinales del campeonato Paranaense ante Río Branco.