Boca Juniors defiende la punta del grupo en Brasil

02/04/2019 -

Boca Juniors, último subcampeón de la Copa Libertadores, pondrá hoy su condición de puntero invicto cuando enfrente como visitante a Atlético Paranaense, en Brasil, con marcada presencia argentina, por la tercera fecha del grupo G.

El partido se jugará en el estadio Arena da Baixada de Curitiba a partir de las 21.30, será controlado por el chileno Roberto Tobar y transmitido por Fox Sports.

El presente arrollador de Boca con seis victorias sobre siete jugados entre Superliga y Copa Libertadores ilusiona a los hinchas en busca de una diferencia mayor como puntero del grupo G donde es el único invicto.

Boca reúne cuatro puntos, mientras que Atlético Paranaense se posiciona segundo con tres unidades. Una victoria en Brasil le permitirá a Boca afianzarse en la punta y encaminar la clasificación a los octavos de final en busca de la revancha, tras la final perdida con River Plate (1- 3) en Madrid, en diciembre pasado.

El uruguayo Nández y Benedetto fueron preservados por el entrenador Gustavo Alfaro en la victoria del viernes pasado ante Banfield por 2 a 0 en la Bombonera por Superliga. Tampoco estará el delantero Ramón Ábila, quien padece un desgarro en aductor derecho.

Alfaro no confirmó el equipo porque persiste la duda entre Mauro Zárate o el colombiano Sebastián Villa en ataque.

Con césped sintético

El “Xeneize” se entrenó durante la semana en Ezeiza en una cancha con césped sintético para adaptarse a la superficie del estadio del Paranaense que cuenta con una capacidad para 45.000 espectadores.

El equipo brasileño cuenta con varios futbolistas argentinos en el plantel como Luis González, Tomás Andrade (los dos ex River Plate), Marco Ruben (ex Rosario Central) y Braian Romero (ex Independiente).

El último ganador de la Copa Sudamericana, con derecho a disputar la Recopa Sudamericana con River, viene de perder con Londrina por 4 a 1 y el próximo sábado jugará las semifinales del campeonato Paranaense ante Río Branco.

El único antecedente entre Boca y Atlético Paranaense ocurrió en el amistoso del 29 de enero de 1973 con el triunfo del equipo brasileño por 2 a 1 en Curitiba.

El grupo G de la Copa Libertadores tendrá continuidad mañana cuando Deportes Tolima de Colombia (3) reciba a Jorge Wilstermann de Bolivia (1).