Delfor Bravo sobrevivió al ataque de los helicópteros y de la flota inglesa

02/04/2019 -

Uno de los grandes difusores de la “causa Malvinas”, fue sin dudas el soldado “VGM” Delfor Orlando Bravo, uno de los creadores del centro de ex combatientes en nuestra provincia, que lo tuvo como director durante muchos años.

Su reciente partida dejó un hondo pesar. En el trabajo “Santiagueños en Malvinas”, también supo relatar su acto de heroismo:

“Antes de bajar nos hicieron formar y nos colocaron una inyección, que según nos dijeron, era para no vomitar; ante lo cual nos preguntamos por qué no nos pusieron antes, ya que habíamos vomitado durante todo el trayecto”.

“El bombardeo de los barcos era continuo, pero no ocasionaron mayores daños al principio. Luego los helicópteros comenzaron su aproximación y ni bien tomaron posiciones comenzaron a atacarnos. Cada vez el bombardeo se hacía más intenso y con mayor exactitud, de modo tal que no podíamos sacar la cabeza de los pozos. Recuerdo que en un momento, para ver qué acontecía quise sacar la cabeza, pero una andanada de piedras producto de explosiones próximas, pegó contra el techo de mi refugio, ante lo cual me introduje rápidamente”.

“Parecería que los helicópteros que nos tenían a mal traer tomaron mayor confianza y se aproximaron peligrosamente hacia nuestras posiciones. Al estar en distancia de tiro pudimos repeler el ataque con nuestras armas automáticas. En eso vi como lanzaron desde nuestro dispositivo el único misil que teníamos, el cual luego de colocarse detrás de la cola, comenzó a seguir al helicóptero enemigo hasta alcanzarlo detrás de los cerros. No pude ver el momento del impacto, pero se sintió y vimos el resplandor de una fuerte explosión. Posteriormente las crónicas de guerra afirmaron el derribo del aparato”.

“Entre los cañoneos continuos de las fragatas y los ataques certeros de los helicópteros, la situación se hacía insostenible y todavía no había comenzado lo peor, es decir el ataque de la tropa. Ante este contexto, el capitán Lagos ordenó por medio del sistema de radio que nos rindamos por cuanto empezaba a oscurecer y sabíamos que durante la noche no teníamos posibilidad de defensa por la amplia superioridad demostrada y además por contar con medios sofisticados como los visores nocturnos, que les permitían ubicarnos fácilmente. Se nos ordenó que no disparáramos ningún tipo de armamento y despleguemos desde el lugar en donde estábamos ropas o trapos de color blanco en señal de rendición”.