“Aún tengo fuerzas para estar cerca de la gente y llevar esperanzas ante tanta necesidad”

El obispo de la Diócesis de Santiago del Estero, monseñor Vicente Bokalic, celebró ayer sus 41 años de sacerdocio, y aseguró que cada día reza a Mama Antula y a la Virgen de Sumampa para seguir con fuerzas y “seguir trabajando cerca de la gente y darle oportunidad para que en medio de tanta necesidad tenga esperanzas”.

Con motivo de este aniversario, anoche se ofició una misa en la iglesia Catedral, en la que agradeció a la feligresía santiagueña por el acompañamiento y le pidió que no dejen de lado a quienes más lo necesitan en estos momentos tan difíciles por el que atraviesa nuestro país.

En diálogo con EL LIBERAL, el obispo diocesano rememoró los tiempos de su formación como sacerdote, y lamentó el “sufrimiento” de la gente, lo que puede comprobarlo en sus habituales recorridas por el interior de la provincia, que las realiza constantemente ante la escasa cantidad de curas que tiene la Diócesis.

“Este tiempo me sorprende trabajando, anduve estos días por Ojo de Agua, Sumampa, todo el sur de la provincia, y toda mi vida ha sido de este estilo, por eso siempre le pido a Dios que me dé fuerzas para seguir andando. Son muchas las necesidades que se ven, y eso me motiva mucho para seguir andando, más allá del cansancio, de situaciones que a uno lo ponen mal, y que podrían hacernos perder fuerzas, pero son 40 años de esta vida y estamos con energías renovadas”, sintetizó al analizar este momento tan especial de su vida.

Tiempo de crisis

El estar permanentemente en contacto con poblaciones del interior santiagueño, lo llevó a ver muy de cerca el sufrimiento de mucha gente, ante la falta de oportunidades para progresar y vencer la pobreza, por lo cual se mostró muy preocupado. “Yo me considero un viejo, pasé por muchas situaciones durísimas.

Yo me formé como cura en la época de la dictadura, al lado mío han caído jóvenes amigos míos; la conozco desde adentro; la he vivido y he llorado con la gente. Después viví todas las otras crisis que tuvimos en el país. La hiperinflación del final del gobierno de Alfonsín y la llegada de Menem, y en esa época hacíamos ollas populares; estuve seis meses llevando comida a las ollas populares; después en el 2001 que me pidieron que parara los saqueos de supermercados cuando estaba en Goya, Corrientes. O sea que estuve en muchas batallas de estas

Y dijo que en estos momentos, “la pobreza es preocupante, uno la ve y sufre”.

“Quizás sea una crisis más que estamos pasando, pero que no debemos sacarla del contexto internacional, el Papa hablaba el domingo del capitalismo salvaje, cuando hay un capitalismo mucho más benigno, mucho más solidario, una economía social. Esto es lo que está minando nuestro pueblo. Tenemos que estar al lado de la gente, yo no soy economista ni técnico y no tengo soluciones, sólo puedo estar al lado de la gente y acompañarla para que no se caiga”, enfatizó.

El panorama de un año electoral tampoco estuvo ausente en el análisis del obispo diocesano, y dijo que “los dirigentes tienen que tener una mirada integral para ver cómo podemos atravesar este momento. Esta pobreza estructural que venimos arrastrando desde hace tiempo y que en este momento se agudiza más, es un llamado de atención a todos”.

“Uno tiene que estar al lado de la gente que sufre, estos sistemas de distribución de las riquezas son perjudiciales, porque la distribución no es salir a repartir, es generar trabajo, eso da dignidad a la gente, porque si seguimos repartiendo no estamos ayuda a la gente”, dijo.

Y para ahondar en su concepto de oportunidades, recordó que “en estos días, muchos hicieron unos pesitos porque se fueron a Las Termas a vender empanadillas o un cabrito, y el tema es generar oportunidades para la gente, porque nuestra gente se da maña”.