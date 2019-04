02/04/2019 -

Su historia dio vuelta al mundo. El domingo, tras finalizar segundo en el Gran Premio de la República Argentina de MotoGP, Valentino Rossi paró frente a sus fanáticos para saludarlos. Franco David Neirot, un santiagueño que trabaja como colaborador dentro de la pista, se acercó y el italiano le pidió que le sostenga la moto. Franco se subió a la Yamaha y luego, el “Doctor” se lo agradeció.

“Me levanté aún incrédulo. Sigo emocionado. Es impresionante todo. De todos lados me felicitaron y me dicen que me tienen envidia sana. Siempre me saqué fotos de lejos, pero esto supera todo. Mi emoción me hizo subir a la moto. Él me pidió que me quede y no la suelte. Y fue lo que hice”, aseguró, en diálogo con EL LIBERAL.

Además, agregó: “Es increíble el peso que tiene esa moto. Que Valentino, con 40 años, siga haciendo lo que hace, es impresionante. Me escribieron de todos lados. A mi sobrina que sabe varios idiomas, le pido que me ayude a contestar los mensajes que tengo de todas partes del mundo”, dijo Neirot.

“Es increíble todo lo que me ha pasado. Pensé poner primera, pero si lo hacía me mataban”, agregó.

Franco reside en el barrio Campo Contreras Viejo, tiene 33 años y vive en la casa de sus padres porque cuida a su mamá. Además de ser chofer de la ambulancia del Cepsi, también es percusionista del reconocido grupo Guaracumbia. Y esta edición fue la sexta que fue asistente en el MotoGP.

“Nosotros siempre estamos en el mismo puesto. Frente a la tribuna de hinchas de Rossi. Brindamos asistencia por si se cae algún piloto. Y Valentino suele acercarse ahí. Me suelo sacar fotos todos los años. Pero esta vez creo que fue distinto porque yo le sostuve la moto y me quedé cuidándola, como él me pidió. Yo le entendí que me dijo que no me fuera. ‘Quedate tranquilo’, le contesté. Después la gente me agradeció e hice un baile, y todos me aplaudían”.

A su vez, Franco destacó: “Soy jefe de grupo de asistentes. Tengo tres personas más que me ayudan. Vamos todos los años, desde que empezó el MotoGP. Entramos a las seis de la mañana y salimos a las seis de la tarde. Asistimos por si se cae algún piloto, para que la carrera pueda seguir. Es sacrificado y nos gusta lo que hacemos. Además, manejo la ambulancia en el Cepsi. Acondicioné la ambulancia con stickers infantiles. Una vez, una nena le pedía a su mama tener un dibujito. Se me ocurrió ponerle cosas infantiles y, a veces, pongo alguna canción infantil”, cerró.