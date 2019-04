Crutchlow, muy enojado: “Solo ellos vieron que me adelanté”

02/04/2019 -

Cal Crutchlow se mostró molesto por la sanción recibida tras la falsa largada en el Gran Premio de Argentina. El británico movió apenas la rueda delantera y tras la acusación del sensor los comisarios deportivos lo sancionaron con un Ride Through. Luego de la finalización del Gran Premio de Argentina, Cal Crutchlow fue a hablar con los comisarios para pedir explicaciones de lo sucedido. “Nadie en absoluto, ni de mi equipo ni de fuera de él, ve que me haya adelantado en la salida, sólo los comisarios. Si miras la cámara lateral, que es la que me han enseñado, no me muevo ni un centímetro. Lo que hago es balancearme, pongo el peso del cuerpo hacia delante, no es que suelte el embrague. Es una broma, es ridículo”, expresó.

“No creo que Spencer hubiera penalizado por eso ni a Marc ni a ‘Vale’ ni a ‘Dovi’. No lo habría hecho, así de simple. Él dice que sí, pero yo no me lo creo. Lo que está claro es que se ha ganado un papel protagonista”.