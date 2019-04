Frías: rinden homenaje a los Veteranos de Malvinas

Fotos El acto principal en Frías por la guerra de Malvinas se efectuó en la Sociedad Sirio Libanés.

FRÍAS, Choya (C) Los hijos y familiares de los veteranos de guerra de Malvinas frienses, homenajearon mediante una ceremonia de vigilia realizada anoche en el Club Atlético Frías a los ex combatientes de esta ciudad.

Después de las 10 el acto se realizó en el salón de la Sociedad Sirio Libanesa con la participación de autoridades municipales, instituciones intermedias y escuelas.

Vanina Flores, hija del ex soldado Pedro Flores, contó a EL LIBERAL que “la idea es hacerles un homenaje como nosotros creemos que ellos se merecen, porque necesitan de nosotros ya que no la están pasando muy bien y no queremos que suceda lo mismo de todos los años, que se los recuerda sólo para esta fecha”.

Seguidamente puntualizó: “Es por esta razón que nuestra inquietud es que este homenaje sea el punto de partida para realizar actividades siempre teniendo en cuenta a los veteranos, durante todo el año”.

La ceremonia de vigilia consistió en la participación de músicos, cantores y poetas; además también de nietos y sobrinos que quieran expresar sus palabras para los héroes, a pesar de que la lluvia continuó casi durante toda la noche.

Finalmente Vanina contó que “minutos antes de la media noche, se entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino y la Marcha a Las Malvinas, por ello invitamos a través de EL LIBERAL a toda la gente que quiera acompañarnos y también lo hicimos a través de las redes sociales”.





Después de las 10, los Jardines de infantes Nº 276 Manzanita y Nº 97, conjuntamente con la comuna local, serán los encargados de la realización del acto central por el 37ºaniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

La ceremonia se iniciará inmediatamente después del ingreso de las autoridades y representantes de instituciones a la explanada principal del espacio, en donde los pequeños del Jardín Nº 276 Manzanitas serán los encargados de formular el mensaje central mediante la representación de un cuento.

Seguidamente la profesora Sonia Denett, del Jardín Nº 97 recitará la poesía “Veteranos de Malvinas” de Domínico Bova y los chicos del Jardín Manzanitas vuelven con un cuadro de expresión corporal denominado “Manos por la Paz” y luego se entregará obsequios a ex combatientes y suvenires,

Después de la ceremonia, se realizará en el teatro de la Casa de la Cultura, un encuentro y reconocimiento a los veteranos de la guerra de Malvinas, con la presencia de poetas, proyección de imágenes y relatos de ex combatientess.