FÚNEBRES | 2 de abril de 2019

02/04/2019 -

Augusto Aníbal Tejeda

Luis Ángel Caro

Glady del Pilar Coronel de Gorosito

Miguel Alejandro Gómez

Isaura Virginia Sosa

Mario Albero Cabral

Celestina Calfumil

Milos Bahr

Sepelios Participaciones

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Luis Roberto Vaca, su esposa Patricia y sus hijos Lautaro y Luisina participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Milos. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a Estella, su esposa e hijos Silvina, Estella, Milos y Carli con afecto, Elevan oraciones en su querida memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Te acompañamos en este momento difícil. Que Dios reciba en la Gloria a tu papá. Los amigos de siempre.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Adolfo Guerrieri y flia., participan y acompañan a Milos y su familia, Rogando por el eterno descanso de su papá.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Daniel Cremaschi, su esposa Daniela, sus hijas Camila y Constanza, acompañan a Milos y su flia. en este momento de dolor.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Julio Rovarini, Jorgelina Trouvé e hijas participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Claudio Gómez Toledo, Marcela Arce e hijas, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CABRAL, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sus padres Mario y Maria Rosa, sus hijos Mario, Daniel, Nestor, Luisimi, Rodrigo, Agustín, Cristian, Guada, Maria y Marcela, participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. C de duelo Presbítero Gorriti 235. HAMBURGO CÍA DE SEG SA EMPRESA ANICETO E HIJO.

CABRAL, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso". Roberto Ruiz y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CALFUMIL, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su hija Patricia Gorosito, h. pol. Marcelo Ortiz, nietos Julián, Micaela, Paola, Valentina y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio El Descanso. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (SV) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CALFUMIL, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su hija Patricia, su hijo politico Marcelo y sus nietos Julian, Micaela, Paola y Valentina, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CALFUMIL, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, participan el fallecimiento de la Madre de su amiga Patricia Gorosito, la acompañan en su dolor por tan irreparable perdida. Ruegan oraciones en su memoria.

CALFUMIL, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Pianezzola y Cia. S. R: L: participan con dolor el fallecimiento de la madre de su compañera y amiga Patricia Gorosito. Ruegan oraciones en su memoria.

CALFUMIL, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno. Su amiga y vecina Alicia Diaz participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su esposa Diaz Ramona (Negri). hijos Raul, Aida, Vanesa, Emanuel y Federico. h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Cob. Municipalidad de la Ciudad de Santiago del Estero. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE, La Plata 162. Tel. 4219787.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su hijo Raúl Antonio Caro, su hija pol. Liliana Yudith, sus nietos Agustina Gabriela, Nelson Antonio y Raúl Caro, su bisnieto José Valentín participan con mucho dolor su falleicmiento y ruegan oraciones en su querida memori.a

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Fuiste una persona encantadora, bondadosa, siempre con una gran sonrisa en el rostro. Nunca te faltaban esas ocurrencias que nos hacían reír a todos. Siempre presente en cada momento feliz y no tan feliz de la vida familiar... Se te va extrañar. Luchaste hasta el final con valentía y mucha fe, por eso Dios te premiará con el cielo prometido. Sus primos Lela, Kiki, Churo, Hugo, Julia, Dina Aguirre y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su partida al reino del Señor.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Siempre vivirás en nuestros corazones, porque para nosotros eres eterno; por todos esos momentos maravillosos que vivimos y compartimos, todo el cariño que nos diste se queda en nuestra alma... Hasta pronto Luis. Su prima Lidia Aguirre, su sobrina Carla Agustina Rodriguez Aguirre participan con profundo pesar la partida hacia la casa del Padre.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Cristo te llamó, porque fuiste un valiente, porque luchaste con mucha fe y por tu ejemplo de vida. Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su tía Ofelia del Valle Díaz de Ramírez, sus hijos Estela, Hugo, Teresita, Pedro y Andrea Ramírez y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". Sus primos pol. José, Toti, Negri, Mónica y Patricia y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Señor, tú llevaste a tu hijo Luis para gozar de la vida eterna en la casa celestial". Fue muy dolorosa tu partida. Sus primos pol. Teresita y Carlos y sus sobrinos Gonzalo, Brian y Camila Ledezma participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Señor, ya está ante ti, recíbelo y dale el descanso eterno". Sus primos pol. Tato, Ana, Negro, Luisa, Santiago y sus sobrinos Paula, Hernán y Cecilia y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su compañero José Pallares, su esposa Norma del Valle, sus hijos Adrián, Rita, Cecilia y Andrea participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Amigos y hnos. de la vida de su hijo Raúl: José, Marcelo, Hugo, Cristian, Claudio y Adrián participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su amigo José Maria Lucero y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille la luz que no tiene fin.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su amigo Pocho Zerda y flia, participa con dolor en este dificil momento. Se ruega una oración en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. La directora y personal de la Biblioteca 9 de Julio participa el fallecimiento del papá de su compañera de trabajo Soledad Caro y acompaña a sus fliares. en este doloroso trance. Ruegan una oración en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Compañeros y amigos de Arbolado Urbano, Parques y Paseos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a esposa e hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Querido Luis estamos desconsolados con tu partida y nada podra mitigar tanto dolor. Tu familia del corazón. Lili y Dante Juárez, hijos Maria Jose, Gaby y Fiorela, nieto Lauti, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Porque me cuidó, apoyó y brindó un lugar en su familia siempre, no cabe en mí tanto dolor. Lo llevo conmigo en mi alma y mi corazón". Acompaño en su dolor a su Sra. Ramona Díaz de Caro, a sus hijos Federico, Vanesa, Raúl, Emanuel y Soledad y a sus respectivas flias. Ceci Castelló y su mamá Kela.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Celia Sequeira y su hija Amalia Domínguez participan su fallecimiento y acompañan a Negrita y sus hijos en el dolor y la oración.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. El grupo literario Nuevos Caminos participa con dolor el fallecimiento del esposo de la querida poeta y amiga Negrita Díaz de Caro. Ruegan oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. La Flia. Cáceres Sosa, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Raul Alberto. Eleva oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación para toda su flia.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Más allá del sol, más allá del sol yo tengo un hogar, hogar bello hogar más allá del sol". Su comadre Negri Padilla participa con dolor su fallecimiento.

CORONEL DE GOROSITO, GLADY DEL PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su esposo Fernando Gorosito, sus hijos Paola, Fernando y Débora, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. Serv. Soc. Amparo S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GALLARDO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19 en Cancún, México|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Rosita Farías acompaña en este momento de dolor a su amiga Silvia Cubas y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GOMEZ, MIGUEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus padres Claudio y Segunda, hermanos Guadalupe, Cintia, Rita, Maria y Luis, tios Miguel, Jose, Ana, Adriana y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERIA NORTE, La Plata 162. Tel. 4219787.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su esposa Ana Maria Kaiser sus hijos Lucas, Angeles y Martin Montes Kaiser sus hnos y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la Paz. El Cortejo partirá de Olaechea 649 S/V. COB HAMBURGO Servicio Realizado por COMPLEJO PARQUE TEL 4219787.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su esposa Ana María Kaiser, sus hijos Lucas, Angie y Martín Montes Kaiser y su madre política Eida participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Robin Mulki; Hugo Billordo, Hugo Frola, Jorge Nuno, Luis Macias, Hugo Quiroga, Negro Ibañez, Parodi, Daniel, Ricardo Avellaneda, Roberto Caloso, Roque Luna, Victor Rubino, Hugo Erlan, Grupo de Ex-soldados de la ultima baja 1982 te recordaran por siempre como un hermano que fuiste. Tambien acompañan el Grupo Soldados Colimbas y el Grupo intimo de Ex-Soldados.

MONTES, MARIO EDUARDO (CDOR.) (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Señor, recíbelo en tus brazo y dale el descanso eterno". Luis Alberto Reynoso, María Elena Vélez comparten el dolor de su familia.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Soledad Pizzolitto, Gonzalo Moyano y sus hijos, participan con dolor su fallecimiento.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Aldo Pizzolitto, su esposa Maria Eugenia Castro, sus hijos Virginia y Luis, Soledad y Gonzalo, Valentin y Ángeles, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Santos Daniel Cuba, Rita Elizabeth Rios, sus hijos Delfina y Facundo, participan con dolor su fallecimieno y ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Víctor Daniel Murad y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a Anita, Lucas, Angie Martin y demás fliares. en este difícil momento y rogando que el Señor les dé consuelo a tanto dolor.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Directivos y personal de F.C.F Rulemanes participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan que el Señor les dé consuelo a tonto dolor.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Todo el equipo de MF Peluqueria, lamenta esta pérdida y acompaña a su familia en este penoso momento. Quiera a Dios lo ilumine y encuentre consuelo.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Ana pido a Dios que este momento tan dificil su presencia te llene de su paz y a todos los tuyos. Myriam Fernandez y familia.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sus amigos: Ing. Sergio Komornicki, Rita Lavaisse, sus hijos Sergei, Belen, Milena, Mikael y Katya participan con profundo dolor y acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento por la pérdida de una excelente persona y amigo. Elevamos oraciones en su memoria.

NOGUERA, ALICIA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Sus hijos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

REYES DE YOLES, HILDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/3/19|. Hay una nueva estrella que brilla y canta en el Cielo con su canto alegrara nuestros sueños y tienes un lugar en el coro celestial, te amamos eternamente. Sus hijos Alejandro, Andres Yoles, sus hijas politicas Lia y Viviana, sus nietos Nicolas, Gabriel, Martina, Benjamin, Sofia e Ignacio, participan con profundo dolor su fallecimiento. e invitan a la misa hoy a las 20.30 hs en la Iglesia Catedral Basilica.

REYES DE YOLES, HILDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 31/3/19|. Su hija politica Viviana Suarez, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

SOSA, ISAURA VIRGINIA (q.e.p,d.) Falleció el 31/3/19|. Su esposo Lídoro, hijos Meca, Rosa, Negra, Elena, Delia, Yoli y Kiko, hijos politicos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por COCHERÍA NORTE, La Plata 162. Tel. 4219787.

SOSA, ISAURA VIRGINIA (q.e.p,d.) Falleció el 31/3/19|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela 237 Dr. Ricardo Rojas, participan el fallecimiento de la Sra. Isaura Virginia Sosa, Madre de la Sra. Rosa Ferreeyra. Acompañan en su dolor.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su esposa Amanda Insaurralde, su hijo Facundo Tejeda y su hija pol. Aldana participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. HAMBURGO, CIA. DE SEG. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su tío Negro Tejeda, tía Graciela, primos Eduardo, Víctor, Fabiana y Any participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor, porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos. Señor ya está ante tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". María Ángela Martín, José Gómez y familia participan con profundo dolor la partida de su gran amigo al Reino Celestial y acompañan a sus familiares en este difícil momento de Pérdida irreparable. Ruegan cristiana resignación a cada uno de ellos y una oración en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "¡Jesús, tu que estás sentado a la derecha del Padre! Bendice el alma de tu siervo y dale el descanso eterno". Rita Manzur y José Gómez (P) participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y acompañan a sus familiares en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan cristiana resignación a cada uno de ellos y una oración en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Hoy estás junto a Dios nuestro Señor por todo lo bueno que diste por tu familia". Juan Carlos Medina y familia participan con profundo dolor el fallecimiento y acompaña a toda su familia en este difícil momento de pérdida irreparable. Ruegan una oración en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Diego Mazzola y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Alfredo Machiarola y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Empresa de Transporte San Felipe participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Ing. Daniel Russo, César Edmundo Russo y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. CPN. Francisco Pérez Nazar, participa ccon profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Eleva oraciones en su memoria. Gracias por tu amistad.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Carlos Ortiz y familia, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Cpn. Marisa Perez Nazar de Guardene y Jose Raul Guardena, hijos y nietos, participan con profundo dolor erl fallecimiento de su querido amigo. Elevan oraciones por su eterno descanso en paz.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Presbitero Mario Monje, sus hermanos en Maria Santisima de Archisofradia de la Virgen de Consolación de Sumampa. Elsita de Soria. Noemi Reynoso y Cacho Martinez, Negrita Villagrán, Susana y Guillermo Cornelli, participan con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Oraciones en su queridda memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Dr. Gustavo A. Herrera y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Ing. José Félix Alfano y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan dificil trance.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su excompañero y colega Hugo Delibano Torres, su esposa Olga Suasnábar, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo su descanso eterno y que les dé consuelo a sus familiares. Ruegan una oración en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Toty Abregú y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sus amigos de la infancia; Lilibet, Beto, Gustavo y Graciela Azar, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su Flia. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Tu tío Fito, primos Juanchy, Pablo, Érika, Mary y sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Fuimos afortunados de tenerte como amigo, llenaste nuestros corazones de alegría, que Dios te recompense con la paz y el descanso eterno. Siempre te recordaremos con mucho cariño. Tus amigos Hugo Herlán, Matilde Cortés, Florencia y Chano Herlán, participan con profundo dolor la perdida de este gran amigo y acompañamos y pedimos pronta resignación para su esposa Amanda, sus hijos Facundo y Aldana. Elevamos oración en tu memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Pochi Gómez y flia., participan el fallecimiento de su amigo Nene y elevan oraciones en su querida memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Que brille para el la luz que no tiene fin " Amigas de su esposa Amanda; Matilde, Nancy, Patricia, Mariela, Marta y Tere, participan con profundo dolor su falecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sus vecinos: Familia Norbis, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLAFAÑE, SUSANA TIBURCIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su hija Mónica y su yerno Juan Alberto, nietos Florencia, Soledad, Roxcio y Candela. Abu te llevaremos siempre en nuestro corazón. Elevamos oracines en su querida memoria.

VILLAFAÑE, SUSANA TIBURCIA (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su nieto Gaby, su Sra. Esmeralda, bisnietos Lucia, Gabriel, Maria Emilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ANDRÉS, GISELA CORINA Dra. (q.e.p.d.) Falleció el 2/3/19|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus amigos: Silvia, Vale, Tere, Lisi, Dardo, Lechu. Dario, Marianela, Eugenia, Daniel, Esteban y Veronica, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 1 mes de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PELLENE, JULIO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Tu partida nos dejó un profundo vacío y dolor, siempre serás nuestro valiente guerrero, nuestro gran maestro, solo con tu existencia nos enseñanaste amor sin limites. Sus familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, MARÍA TEODOLINDA (Posa) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/16|. "El que cree en mí vivirá para siempre. Gracias madre por la fe vivida en la entrega cotidiana con el deseo y el propósito de conducir a tu familia según la voluntad de Dios. Nada muere madre, si aun te recordamos con todo el amor. Gracias te da tus hijos Eduardo, Oscar y Josefa, tus nietos Maico y Kevin. Invitan a la misa en la parroquia Santo Cristo a las 20.30 Bº Libertad, al cumplirse tres años de su partida a la Casa del Señor.

ROMANO, GENARO EDBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/18|. Su esposa, hijos, hija politica, nietos y demas familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 1 año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

Agradecimientos

Recordatorios

ACOSTA PAGLIONI, GUILLERMO GUSTAVO (Gringo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/10|. Querido hijo, a pesar del tiempo, tu presencia siempre estará entre nosotros. Que Dios te tenga en la Gloria. Al cumplirse 9 años de su fallecimiento. Tu madre Alva Paglioni de Acosta, tus hermanos Juan, Tito, Hugo, Claudia y tu sobrino Fernando. Ruegan oraciones en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su esposa Dominga Natividad Díaz, sus hijos Diego Matias, Carlos Eduardo, Florencia Natalia y Rita del Carmen y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su tía Marta Herrero de Voget, sus primos Alejandro Javier y Mariano Voget, participan con dolor su partida a la Casa del Padre. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol.

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su hermana Nora Abalos y Enrique Alcalde, sus sobrinas Maria Noel, Victoria, Enrique (h), Javier y Mauro y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol.

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su padre Hugo Walter Abalos, sus hermanas Nora y Eugenia Abalos y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su maestra Haydee Martinez de Alcalde, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol.

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Amigas intimas de su hermana Norita. Loly Cinquegrani y MarielTain, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PÉCORA, ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Rosita Farías acompaña en este momento de dolor a su hermano Vicente Pécora y a su prima Oliva Pécora. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PÉCORA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Angel Pécora, socio vitalicio de la institución. Ruega oraciones en su querida memoria.

PÉCORA, ÁNGEL Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. ''Que Dios en su infinita misericordia le de el descanso eterno''. El Club de Abuelos de la Ciudad de La Banda, participa y acompaña en su dolor a su hermano Vicente Pécora, mienbro de la Comisión Directiva. Todos sus socios elevan oraciones en su memoria.

REVAINERA, RAMÓN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su esposa e hijos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy a las 9:30 hs en el cement. La Misericordia. NORTE SERV. SOC. Laprida 383.

Invitación a Misa

ARIAS, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/16|. Sus hermanos Francisco Arturo, Hugo Oscar y César Alberto Arias, sus cuñadas Aida Gladis Ríos y Dora Figueroa, su hija Ana, nieta Belén, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Cristo Rey a la 20:30 hs. Ruegan una oración a su memoria.

GEREZ DE TOLEDO, FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/19|. ''El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos él me hace reposar y en donde brota agua fresca me conduce''. Su esposo Coco Toledo, sus hijos Myriam y Diego, hijo político Gustavo Rojas, sus nietos Mikaela, Valentín y Leandro, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs. en la Parroquia Cristo Rey (L.B.), al cumplirse los 9 días de su partida.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CANCELÓ DE PICCO, MARÍA EMILIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Su hermana política Celia Barrera de Picco, su hija Glady del Valle, su hijo político Héctor, sus nietos Jonathan Renato, Axel, Alexander y Jeniffer Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CASTILLO DE ARP, VANESA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Sus amigos Day Salazar, Silvia Luna, Caro Bertelli, Marilyn Trábalos y Gian Franco Sandoval, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan especialmente a la familia Arp-Castillo. Nunca te vamos a olvidar, Besos al Cielo.

CASTILLO DE ARP, VANESA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. La comunidad educativa del Colegio Secundario "Arcadio Suárez" de La Cañada (Figueroa) participa con inmenso dolor el fallecimiento de la docente Vanesa Castillo preceptora de la institución. Acompaña a la familia y ruega oraciones en su querida memoria.

CASTILLO DE ARP, VANESA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. Compañeros y amigos del colegio "Arcadio Suárez": Marcia, Ale, Vane, Jorge, Norberto, Andrés, Ramo, Vale, Romi, Gaby, Andrea, Nany, Mirna, Paola, Caro, Javi, Aníbal, Guillermo y Romina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento y ruegan oraciones en su querida memoria.