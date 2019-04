Mitre cumple 112 años y los celebra con un emotivo video

Notas Relacionadas

El Club Atlético Mitre cumple 112 de vida institucional y los celebra con un emotivo video, en el que recorre gran parte de su vida a los largo de todos estos años.

Pasadas las 10 de la mañana, arrancaron los festejos con diversos grupos que se presentaron, un almuerzo especial y diversos homenajes realizados a las leyendas del club.

Historia

El Club Atlético Mitre fue fundado el 2 de abril de 1907 por Francisco Igounet, su hija y su suegro Alex Dircie. Los orígenes para su creación surgieron de un partido amistoso entre los equipos denominados Leones de calle Mendoza y Tigres de calle Mitre. El primero liderado por el Dr. José Francisco Luís Castiglione y el segundo por el Dr. Humberto Palumbo. Se le impuso el nombre de Club Atlético Mitre ya que los ganadores fueron los Tigres de Calle Mitre y eligiendo el color amarillo y negro por el felino en cuestión.

Todó comenzó en la casona ubicada en calle Mitre 167. Tras la desaparición del Club Atlético Santiago por la fusión con el club Unión, Mitre pasó a ser la entidad más añeja.

Figura: Segundo "Ita" Luna participó de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1928 vistiendo la camiseta del seleccionado argentino de fútbol que obtuvo la medalla de Plata, siendo jugador del Club Mitre mientras se desarrollaban los juegos.

Galardones: son 35 títulos los que alcanzó el Club Atlético Mitre en el historial en torneos oficiales de la Liga Santiagueña de fútbol, siendo el primer equipo que logró seis títulos consecutivos. Además de los 30 obtenidos en la era amateur sumando 65 títulos en total.

Participaciones nacionales: Mitre jugó varias veces de torneos de ascenso organizados por AFA, destacándose la Copa Argentina de 1970, el Torneo del Interior de 1990, el Torneo Argentino C de 2008, y sus participaciones en los torneos Argentino A y Argentino B a partir de 2002

Jugó los Torneos del Interior 1989/90 y 1990/91, con actuaciones memorables; sin embargo, no volvería a jugarlo hasta la edición 1994/95, su siguiente actuación fue en los Torneos Argentino B de 1997/98 y 1998/99, destacando en esta última tras una pobre campaña en torneo de 1997/98

Accede al torneo Argentino B en el año 2002, jugando la edición 2002/03. Su segunda actuación en este certamen es en el año 2004, jugando las temporadas 2004/05 y 2005/06, descendiendo al Torneo Argentino C al finalizar esta última. Tras participar de todas las ediciones del Torneo Argentino "C" exceptuando la edición 2009, en la que no se inscribió, vuelve al Torneo Argentino B en el año 2011, jugando las ediciones 2011/12, 2012/13 y 2013/14 de dicho certamen, en esta última participación, tras superar la Primera y la Segunda fase con éxito, es derrotado en la 3ª fase, suponiendo esto que todas sus posibilidades de ascender quedarían obsoletas. Sin embargo, por una reestructuración en el torneo, Mitre, junto a otros clubes sería invitado a jugar el Torneo Federal A 2014. (El torneo Argentino A, a partir de este año, pasa a llamarse "Torneo Federal A". Lo mismo sucede en los Torneo Argentino B y C)

El 16 de julio de 2017 vence por penales a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en la final del reducido por el segundo ascenso del Torneo Federal A 2016/17, logrando por primera vez en su historia el ascenso a la B Nacional.