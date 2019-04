Buscan impedir el aborto de una nena violada por su padrastro

Fotos Hospital de Rawson

Se reavivó la polémica al conocerse el caso de una nena de 11 años embarazada, que fue abusada por su padrastro. El sujeto, quedó detenido junto con la madre de la menor. El hecho se registró en la provincia de San Juan.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el espantoso caso se registró en la localidad de El Médano, cuando la pequeña se descompuso en la escuela Cristóbal Colón y fue trasladada al hospital de Rawson, en donde médicos confirmaron que cursaba un embarazo de 19 semanas.

Según fuentes judiciales, la menor informó a las autoridades que su padrastro, de 44 años, abusaba de ella. De inmediato, tanto el hombre como la madre de la nena fueron detenidos. Él por el abuso y ella por “presunto encubrimiento de abuso” .

Tanto la menor como su pequeña hermana de 5 años, dialogarán en las próximas horas con los especialistas en Cámara Gesell, ya que temen que la más chica también haya sido sometida a los abusos por parte del depravado.

Tras hacerse eco de la noticia en el Hospital de Rawson, diversas organizaciones "celestes" pertenecientes al colectivo "Salvemos las dos vidas", empezaron a difundir comunicados en los que resaltan que el período de gestación cursa entre 19 y 20 semanas y que por lo tanto era “peligroso” el aborto para su salud.

El fiscal Daniel Galvani, para disipar cualquier duda, expresó que el informe del médico legista habla de unos tres meses de gestación.

Con pleno conocimiento de que la interrupción legal del embarazo en caso de violación es un derecho vigente desde 1921, ratificado por la Corte Suprema por el fallo FAL, al ser consultado sobre si correspondía un aborto no punible, afirmó: “No es un tema que me corresponda hablar a mí ni a la Justicia porque no es un tema justiciable”.

Este caso reaviva la polémica luego de que, en enero pasado en Jujuy, cobrara relevancia nacional un caso similar. En ese entonces, una nena de 12 años abusada por un hombre de 60 fue sometida a una cesárea cuando cursaba un embarazo de 24 semanas. Días después, la bebé dada a luz murió.

En febrero se produjo otro caso en Tucumán, en el que, en la semana 23 de gestación, le practicaron una cesárea a una nena de 11 años abusada. Al igual que en el caso anterior, la nena nacida murió a los pocos días.