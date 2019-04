Albertito honra a su padre, el “Negro” Olmedo

-

Albertito Olmedo recogió el legado de su célebre padre, el cómico rosarino Alberto Olmedo, y lo divulga con la misma pasión que lo hizo el creador de personajes inolvidables como “El Capitán Piluso”, “El Manosanta”, “El dictador de Costa Pobre”, “Chiquito Reyes”, “Rogelio Roldán”, “Rucucu” y “El sobrino de Borges”, del sketch de “Álvarez y Borges” (junto a Javier Portales).

Precisamente, con algunos de ellos, especialmente “El Manosanta”, se presentará el jueves 18, viernes 19, sábado 20 y domingo 21 en Mar del Plata con el espectáculo “Viva la Risa”, que subirá a escena en el teatro Re.Fa.Si, propiedad del santiagueño Jorge Canllo.

Con esta presentación en “La Feliz” marcará su debut oficial como artista en la ciudad en donde un 5 de marzo de 1988 murió su papá al caer desde el balcón de un departamento. En aquel momento, Nancy Herrera estaba embarazada de Albertito. En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Albertito habló del humor de su padre y de lo que representa ser continuador de su obra.

¿Cómo vives el hecho de poder brindarle un tributo a tu padre a través de la representación de sus personajes en teatros argentinos?

Lo tomo bien, me gusta, me divierto. Ahora, en Semana Santa, en el Re.Fa.Si de Mar del Plata, hacemos la obra con la que será mi primera vez allá. Además, tengo mi obra con la historia de los personajes de mi viejo, empezando por Rogelio Roldán y “El Manosanta”. Me gusta, me divierte, me hace bien. Estoy muy ansioso porque es la primera vez que voy a actuar en “La Feliz”.

¿De qué mnera piensas canalizar esa ansiedad por el debut en Mardel?

A Mar del Plata voy seguido, pero ahora voy a laburar. Y calmaré mi ansiedad con el Kayak, que llevaré para remar, que es mi pasión. A la mañana me meteré en el mar y por la tardenoche, a trabajar.

¿Piensas hacer temporada?

Calculo que si nos va bien ahora habría grandes posibilidades de hacerla en verano

¿Qué sensaciones te genera este recuerdo tan vivo que tiene la gente de tu papá?

Es lindo verlo. La gente se emociona. Es una sensación rara para mí, medio difícil de explicar, pero es muy lindo ver cómo a la gente le gustó el humor que hacía mi papá y se divierte. La verdad, es muy gratificante.

¿Qué te produce el ver cómo a Olmedo lo recuerdan permanentemente como la gran persona y el enorme capocómico que fue?

Me llena de orgullo. Siempre lo comparo con “El Chavo”. El humor de mi viejo es un clásico como el de El Chavo. Yo soy fanático de “El Chavo”, es mi ídolo. Lo comparo con mi viejo y, la verdad, me llena de orgullo. Es un humor sano, limpio, que trasciende todo.

¿Qué dice tu mamá?

Le gusta, está contenta, pero dejame aclarar: no es que estoy siguiendo los pasos del viejo. La actuación, todavía, no me vuelve loco. Me gusta, pero no es que quiera vivir de esto.