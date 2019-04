CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 3 de abril de 2019

-

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

09.30 NICK JR.

10.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.30 MI VIDA ERES TU

22.30 SORTEO DE MONO BINGO

22.40 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

23.00 MI VIDA ERES TU (CONTINUACIÓN)

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF





AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES





TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 MUNDIAL DE FÚTBOL DE SALÓN 2019

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

10.30 BÁSQUET POR EL 14: QUIMSA VS. HISPANO

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 PASIÓN POR EL TURF

14.00 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.00 RUIDO DE MOTORES

15.30 LIBERTAD DE OPINIÓN

17.00 MORENA TV

18.00 VA DE NUEVO

18.30 EL RINCÓN DE LA EMPANADA TV

19.00 TORNEO REGIONAL: UNION SGO VS. GRAL. MANUEL BELGRANO

21.00 DE A DOS

21.30 NOTICIERO 7 ( 2º EDICIÓN)

22.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

23.00 DALE FERRO

23.30 TICKET AL SHOW





CANAL4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

06.00 EL VERANO DE SUS VIDAS

08.14 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

08.36 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO

11.02 HOP - REBELDE SIN PASCUA

12.52 LO MEJOR PARA ELLA

15.18 LA FUENTE DEL AMOR

17.04 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

19.34 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO

22.00 YO MATO GIGANTES





TCM

06.35 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 5 - HERE COMES THE BROOD

06.59 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 7 - EL MAYORDOMO, EL MARIDO, LA ESPOSA Y SU MADRE

07.24 LOST - T. 3 - EP. 15 - LEFT BEHIND

08.09 LOST - T. 3 - EP. 16 - ONE OF US

08.54 LOST - T. 3 - EP. 17 - CATCH 22

09.37 LOST - T. 3 - EP. 18 - D.O.C.

10.22 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 4 - AL ON THE ROCKS

10.47 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 5 – WHAT I DID FOR LOVE

11.11 CASADOS CON HIJOS - T. 7

11.36 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 4

12.00 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 5

12.24 LA NIÑERA - T. 1 - EP. 7

12.48 LOST - T. 3 - EP. 15

13.33 LOST - T. 3 - EP. 16

14.19 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 4

14.43 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 5

15.08 CASADOS CON HIJOS - T. 7 - EP. 6

15.33 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 6

15.56 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 7

16.20 LA NIÑERA - T. 5 - EP. 8

16.43 EL GUARDIÁN

18.31 LOS PICAPIEDRA EN LAS VEGAS

20.19 LAS AVENTURAS DE ZACHARY BEAVER

22.00 INFRAMUNDO





TNT

06.00 UNA NOCHE DE AMOR

07.29 UNA FAMILIA NUMEROSA

09.18 EL GRAN GATSBY

11.38 SHERLOCK HOLMES

13.52 VENGANZA DESPIADADA

15.42 EL HOMBRE ARAÑA

17.52 LUNA DE MIEL EN FAMILIA

19.59 EL LIBRO DE LA SELVA

22.00 MACHETE

23.56 COCHE POLICIAL





SPACE

06.00 EL ENFOQUE SARATOV

07.38 PUNTO LÍMITE

09.51 COLD WAR

11.28 MCFARLAND. SIN LÍMITES

13.48 PÁNICO EN EL TÚNEL

15.50 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

17.23 BATMAN REGRESA

19.42 BATMAN ETERNAMENTE

22.00 JOHN Q, SITUACIÓN EXTREMA





CINECANAL

11.00 ACE VENTURA JR.. DETECTIVE DE MASCOTAS

12.40 CHICAS PESADAS 2

14.35 BAJO LA MISMA ESTRELLA

16.45 EL FIN DE LOS TIEMPOS

18.20 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. REVOLUCIÓN

20.10 KINGSMAN. EL CÍRCULO DORADO

22.00 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER VENGADOR





A DÓNDE IR

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

* VIERNES 5, SE PRESENTARÁ MISQUI SIMI.

ENCUENTRO’S

(REP. DEL LÍBANO (S) 244, LA BANDA)

*SÁBADO 6, SHOW EN VIVO CON MARCELO PALAVECINO, Y KARAOKE.





PARQUE OESTE

(LIBERTAD Y COLÓN)

*JUEVES 4, VIERNES 5 Y SÁBADO 6 DE ABRIL, PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE ARTESANOS. “LAS RATAMIGAS” (TEATRO PARA NIÑOS), RODRIGO SALVATIERRA (SHOW DE FOLK), MARINO COLIQUEO Y HERNÁN BOLLETA.

VIERNES 5: LOS SHOWS FOLK DE MIGUI CÁCERES, Y DÚO CÁCERES CARABAJAL.

SÁBADO 6: DANIELA ANRÍQUEZ (SOLES Y LUNAS), Y LOS SHOWS FOLK DE “LOS DE ALICO”, SOL DEL MONTE, SOL NACIENTE, Y LA ACADEMIA “RENACER”





TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 367)

* EL 4 DE ABRIL, A LAS 19.30, “LA GRANJA Y SUS CANCIONES”, UN ESPECTÁCULO PARA NIÑOS.





NODO TECNOLÓGICO

(LA BANDA)

*SÁBADO 6 DE ABRIL, LA NOCHE DE LOS FUNDAMENTALISTAS, CON EMANUEL SÁEZ, FERNANDO NALE Y MIGUEL ÁNGEL TALLARITA.





TEATRO LA CASA

(SAN LORENZO 2723)

* VIERNES 12 DE ABRIL, A LAS 22.30, SHOW DE IVONNE GUZMÁN Y ALE CUARTETO.





CINES

SUNSTAR

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

03/04 16:40 (Cast) 19:10 (Cast)

NOSOTROS (2D)

THRILLER , TERROR (+ 13 AÑOS)

03/04 22:30 (Subt)

DUMBO (3D)

AVENTURA (ATP)

03 14:30 (Cast) 17:00 (Cast) 19:30

(Cast) 22:00 (Cast)

MIS HUELLAS A CASA (2D)

DRAMA (ATP)

03/04 17:00 (Cast) 19:00 (Cast)

CAPITANA MARVEL (2D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

03/04 22:30 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

03/04 16:30 (Cast) 19:00 (Cast) 21:30

(Cast)

A DOS METROS DE TI (2D)

ROMANCE (+13 AÑOS)

03/04 -17:00 (Cast)

REBELIÓN (2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

03/04 - 19:30 (Subt) 22:20 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO

AVISO

HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP ESTRENO

CASTELLANO 2D 16:50- 17:40-

19:20- 22:40-

CASTELLANO 3D 20:10-

SUBTITULADO 2D 22:50 (SÓLO JUEVES)

CAPITANA MARVEL APTA 13

AÑOS

CASTELLANO 2D 17:00-19:40-

22:20-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

NOSOTROS

APTO 13 AÑOS CON RESERVA

CASTELLANO 2D 22:00-

SUBTITULADO 2D 22:00 (SÓLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

PALAU, LA PELÍCULA

CASTELLANO 04-04-2019 19:30

CASTELLENO 06-04-201 17:00

HORARIOS DE APERTURA

TODOS LOS DIAS A PARTIR DE LAS 16:30