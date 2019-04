Singapur considera “ofensivas” algunas letras de Lady Gaga

03/04/2019 -

Letras de canciones de Lady Gaga o Ariana Grande fueron puesta como ejemplos de lenguaje ofensivo en una declaración parlamentaria del ministro del Interior de Singapur, K Shanmugam, en contra de los discursos de odio.

Las letras seleccionadas hacen menciones a Dios, la iglesia o el cristianismo, según una copia de la declaración, titulada “Restringiendo el discurso de odio para mantener la armonía racial y religiosa”, publicada en Facebook por el diputado opositor, Chen Show Mao.

Los ejemplos incluyen el fragmento “I’m just a Holy fool, oh baby / it’s so cruel, but I’m still in love with Judas”, de la canción “Judas” de Lady Gaga.

También aparecen seleccionados partes de las canciones “God is a woman”, de Ariana Grande; “Heresy” del grupo Nine Inch Nails, y “Take me to church”, del cantante Hozier.

La declaración tuvo lugar casi un mes después de que las autoridades de la ciudad-estado cancelaran a última hora un concierto del grupo sueco de black metal Watain, debido a las quejas de grupos cristianos por el contenido “ofensivo y denigrante” de sus letras, reveló Shanmugam.