Se postergó el provincial

03/04/2019 -

La Federación Provincial de Fútbol de Santiago del Estero informa que la primera fecha del Torneo Provincial Infanto-Juvenil 2019 no se desarrollará es te fin de semana debido a las inclemencias del tiempo que afectaron durante los últimos días a parte de nuestra provincia.

Varias ciudades y locali dades se vieron afectadas por las intensas lluvias, donde los campos de juego no están aptos para el normal desarrollo de las actividades y es por eso que, desde la organización del certamen, se pospuso su inicio para el domingo 14 del corriente mes.

Además, se recuerda que el próximo viernes 5 y en sede de la Liga Santiagueña de Fútbol se podrá entregar toda la documentación obligatoria de los equipos, además del pago de inscripción.

Desde las 14, habrá una reunión informativa en di cha sede para los delega dos. Los partidos en la pri mera fecha son los siguientes:

Zona 1: Atlético Icaño vs. Vélez de San Ramón, Platense de Añatuya vs. La Ensenada de Quimilí, Loreto FC vs. Central Córdoba y Social Pinto vs. Atoj Pozo.

Zona 2: Mitre vs. Bel grano de Nueva Esperanza, Los Dorados de Termas vs. Talleres de Frías, General Lavalle vs. San Martín de Monte Quemado y Clodomi ra vs. Social Arenales.