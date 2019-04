Mostró sus partes íntimas a una menor que salía de la escuela

03/04/2019 -

Una madre se presentó en la oficina del Menor y la Mujer para denunciar a un sujeto que la habría perseguido y exhibido a su hija de 14 años partes íntimas, según revelaron las fuentes consultadas.

La denuncia fue radicada por una mujer mayor de edad, residente en la localidad de Mansupa en el interior del departamento Río Hondo.

Fuentes calificadas dejaron trascender que en la denuncia, la madre relató que una hija menor de 14 años le relató que el lunes cerca de las 11 de la mañana regresó a su casa en estado de nerviosismo, llorando y le contó: “Mami P... me sigue, y estaba con los pantalones bajados y me quería agarrar”. Agregó que este individuo le habría mostrado su miembro viril en la zona exterior de la escuela a donde asiste y desde donde la persiguió hasta cerca de su domicilio aunque no logró alcanzarla debido a que su hija se retiró del lugar corriendo. Según se desprende de la denuncia. el sujeto denunciado aparentemente tiene problemas psiquiátricos. En el caso interviene el Fiscal de Turno quien dispuso se eleve la presente en el estado en que se encuentra.