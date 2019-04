Juventus volvió a ganar y es más puntero que nunca

03/04/2019 -

Juventus se consolidó en la primera posición de la Serie A del fútbol de Italia, al derrotar como visitante a Cagliari, por 2-0, en uno de los adelantos de la 30ma. Jornada.

El equipo de Turín, que alcanzó los últimos siete ‘Scudettos’, reúne 81 puntos y aventaja por 18 al Nápoli, que jugará hoy ante Empoli.

El zaguero central Leonardo Bonucci (Pt. 22m.) y el atacante Moise Kean (St. 40m.) convirtieron para el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri, que ostenta un registro de 26 victorias, 3 empates y una sola derrota.

El enganche cordobés Paulo Dybala no participó del encuentro por hallarse lesionado en la pantorrilla, mientras que el volante uruguayo Rodrigo Bentancur (ex Boca Juniors) ingresó en la segunda etapa.

En el restante anticipo, Milan y Udinese, en un partido que comprendió múltiple presencia argentina, igualaron 1-1 en el Giuseppe Meazza.

En Milan, marcó el polaco Krzystof Piatek, mientras que para Udinese anotó Kevin Lasagna.

Hoy jugarán Empoli vs. Nápoli; Roma vs. Fiorentina; Genoa vs. Inter, SPAL vs. Lazio; Frosinone vs. Parma y Torino vs. Sampdoria.