“Si queremos clasificar, debemos aprender la lección”

03/04/2019 -

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, habló anoche en Brasil, tras la derrota frente a Atlético Paranaense y reconoció que pagaron por las fallas cometidas. El entrenador dijo a su vez que el resultado fue más abultado de lo que realmente ambos conjuntos exhibieron en el campo de juego, aunque destacó que el margen de error se achicó en el Grupo G de la Libertadores.

“Estas cosas por más que duelan tienen que servir para analizar y sacar conclusiones. Mas allá de la diferencia abultada en el marcador no hubo diferencia tan grande de rendimiento, los detalles los aprovechó al máximo Paranaense”, señaló.

A su vez, Alfaro agregó: “La fase de grupos te da un margen de error, después te obliga a achicarlo. Hoy lo tuvimos nosotros. Ahora conseguir los resultados en los 3 que quedan, con 2 de local, con un partido decisivo en Colombia para lograr la clasificación. Los resultados positivos en campeonato y Copa no me cambian el pensamiento y acá se evidencia, hay lecciones que debemos aprender si queremos lograr la clasificación en el grupo”.

“Son cosas que sabíamos que podían llegar a pasar, evidenciaron las cosas que teníamos y las que faltaban. El primer gol viene de un lateral nuestro, y eso nos da un poco de bronca en ese aspecto, tuvimos chances para ponernos arriba en el marcador y esos detalles marcan la diferencia. Estábamos presionando, generando situaciones, perdemos una pelota en zona de gestacion, quedamos abiertos y de contragolpe convierten el segundo gol. Luego el último de pelota parada es fuera de contexto”.

Seguidamente, el técnico de Boca opinó: “No puedo decir que hubo rendimientos muy malos, hubo cosas que tenemos que mejorar y modificar, hay cosas que tenemos y cosas que faltan. A mí no me engañan los resultados positivos porque al equipo hay cosas que le faltan. Hay cosas para esta clase de partidos que las tenemos que tratar de tener y esas son las diferencias entre ganar o no esta clase de partidos. Desde el resultado, es muy malo pero no creo que haya habido rendimientos muy malos de los jugadores. Hubo diferencia de eficacia de aprovechamiento de jugadas y otras que debemos analizar para adentro”.

Por último, Alfaro indicó: “Ruben tuvo la virtud de tener las asistencias y estar en el lugar indicado para convertir. A Marco lo conocemos y sabemos su calidad. No participa del circuito y está para resolver las pelotas cruzadas, manejan bien los ataques. Hacen un equipo ancho, desbordan y lo buscan, él tiene movimientos buenos”.