Jaguares XV jugará la First Division de la Currie Cup en Sudáfrica

03/04/2019 -

Jaguares XV jugará la First Division (segunda categoría) de la Currie Cup que, con 130 años de vida, es el torneo más importante del rugby de Sudáfrica.

“Los argentinos ganaron la Vodacom Cup y demostraron en el Súper Rugby y en el circuito internacional que son rivales para tener en cuenta. Eso lo tenemos presente y no esperamos otra cosa de ellos”, detalló Jurie Roux, CEO de la Saru. Esta no será la primera participación de un equipo argentino en una competencia sudafricana, ya que Pampas XV jugó la Vodacom Cup entre 2010 y 2013. En el primero de esos años no clasificó a la fase final. En 2011 fue campeón invicto (el equipo era dirigido por Daniel Hourcade, con Nicolás Sánchez como su goleador), y en 2012 y 2013, quedó eliminado en la fase de cuartos de final. “La inclusión de Jaguares XV y el regreso de Namibia a la First Division de la Currie Cup le inyectarán un factor emocionante a la competencia en 2019 y sin dudas va a impulsar el nivel del torneo”, agregó Roux. Comenzará el sábado 6 de julio y finalizará el fin de semana del 31 de agosto, y tendrá una zona con 7 fechas, semifinal, final y un partido para ascender a la Premier Division (primer nivel). En cuanto al equipo, el DT.Ignacio Fernández Lobbe, empezará a moldearlo el próximo mes.