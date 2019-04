Zamora: “Hoy es imposible pensar en un país productivo que mantenga el trabajo y el consumo”

03/04/2019 -

La crisis económica que sacude al país afectando a distintos sectores sociales, generó la preocupación del gobernador Gerardo Zamora, quien nuevamente expresó su reflexión sobre las políticas del Gobierno nacional y el impacto que dichas medidas generan también en Santiago del Estero.

Ante esta consulta de EL LIBERAL , atento al rol que juega la economía en la gente, en un contexto electoral nacional y de creciente inflación, el gobernador se mostró “muy preocupado por algo que no viene desde principio de año, sino desde hace bastante tiempo”, resaltó.

En este marco, amplió que “es imposible pensar en una Argentina productiva que mantenga el trabajo y genere el consumo, con las altas tasas de interés, y una inestabilidad muy grande en los precios, que va generando una caída del poder adquisitivo y todas estas cuestiones esperemos que puedan encarrilarse”, sostuvo, al finalizar la ceremonia formal por el 37º aniversario del “Día del Veterano de Guerra y Caídos en Malvinas”, que se realizó ayer por la mañana en la plaza Sarmiento de la ciudad capital.

Realidad nacional

“No podemos dejar de estar preocupados, porque esto no solo impacta directamente en la gente, sino también en los estados provinciales y municipales, con la caída de la recaudación y el aumento de la necesidad, que a veces las arcas de los estados provinciales, que no tenemos recursos que los que surgen impositivamente, no somos generadores de dinero”, comentó.

Equilibrio

Sobre este punto específico, el gobernador resaltó que desde el Gobierno provincial “no queremos ingresar en créditos o desfasajes financieros, inimaginables con las tasas de interés en un 68%, hablamos de tasas diferenciales, porque quien tiene que ir a pagar su tarjeta con el mínimo, paga más del 50 %, y quien tiene que acceder a un crédito personal porque no llega a fin de mes, o para cubrir alguna necesidad, paga el 100% de tasas de interés, y esto es mucho más que preocupante”, subrayó el mandatario provincial, tras la consulta de EL LIBERAL.