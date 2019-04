Ramos Padilla se negó a desprenderse de la causa contra D’Alessio y Stornelli

03/04/2019 -

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, rechazó el pedido del fiscal Carlos Stornelli para declararse incompetente en la causa en que lo investiga por una supuesta extorsión, se negó a excusarse del caso y redobló la apuesta, pues le pidió al juez federal porteño Luis Rodríguez que se inhiba de seguir investigando al falso abogado Marcelo D’Alessio por otra extorsión y que le remita ese expediente.

Ahora el asunto será revisado por la Cámara Federal de Mar del Plata, que debe decidir si ratifica la decisión de Ramos Padilla o si, por el contrario, como lo pidieron el fiscal de Dolores Juan Pablo Curi y el propio Stornelli, resuelve que el asunto debe ser investigado.

Stornelli, que fue citado a indagatoria tres veces por Ramos Padilla, no concurrió porque sostiene que el juez de Dolores no tiene competencia para intervenir en la extorsión al empresario Pedro Etchebest, porque dijo que el pedido de dinero no se hizo en su jurisdicción, Pinamar, sino en Buenos Aires. A raíz de su reiteradas ausencias, Ramos Padilla declaró a Stornelli en rebeldía y pidió iniciarle un jury para hacerlo comparecer por la fuerza. Ramos Padilla insistió en sus razones para quedarse a cargo del caso, que -señala- es mucho más amplio que la causa por extorsión de D’Alessio a Etchebest.