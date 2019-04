“Por la crisis ya hay demoras y pagos desdoblados de alquileres”

03/04/2019 -

Entre el 25 y 26 de abril la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (Fira) mantendrá una reunión regional en Santiago del Estero para abordar diferentes temas que preocupan al sector que se desenvuelve en medio de una crisis ante la caída de la demanda y la suba de costos en las locaciones tanto para vivienda como comerciales.

El presidente de la Fira, Eduardo Brigada habló con EL LIBERAL sobre cómo están atravesando esta coyuntura al tiempo que señaló que si bien no hay una morosidad ‘alarmante’ en el pago de los alquileres por parte de los inquilinos de vivienda, sí ‘hay una demora en los plazos de cumplimiento’ e inclusive, ‘desdoblamiento en los pagos’, situación que no sucedía en años anteriores.

El referente del sector inmobiliario a nivel nacional, se refirió además a la situación inflacionaria y cómo está impactando en la renovación de contratos de alquiler. ‘En el 90% de los casos de las renovaciones, este año se concretaron con aumentos que no superan el 30% y a veces, mucho menos porque es el nivel que se pudo lograr de paritarias. En el interior la mayoría tuvo una paritara que llegó al 29% y cláusula gatillo, por eso no podemos pedir alquileres mayores, porque la gente no lo puede pagar’, indicó.

Brigada apuntó que puede haber propietarios que pidan un aumento mayor, ‘pero la traba está en que no existe la demanda para eso, estamos trabajando muchísimo para negociar entre locador y locatario tratando que no se apliquen índices mayores a eso, para que el inmueble no quede desocupado porque la presión tributaria sobre un inmuebles desocupado es muy alta’, señaló. Agregó que ‘todo el sector está preocupado porque en Santiago y en todas las provincias está el mismo problema y hoy le cuesta mucho a al gente no solo pagar el alquiler sino también la educación, la salud, la vestimenta, los servicios, la gente se ajusta y esto afecta a todas las partes’. Puntualizó que ‘afecta al locador porque si esta desocupado el inmueble es un ingreso menos y muchas veces no son grandes inversores los propietarios sino gente que tiene ese alquiler para reforzar su ingreso famliar y no puede tenerlo desocupado’.

Consultado sobre la situación de la morosidad, indicó que ‘hoy está en límites tolerables, pero se advierte la demora en el plazo de pago porque hay gente que pagaba del 1 al 5 de cada mes y ahora no está cobrando del 1 al 5 y estiran al 10 e incluso se pasan el dia 10 según la posibilidad que tienen’.

Añadió que esta situación ‘afecta a todos porque a la gente le desdoblan el salario y eso lleva que también paguen sus obligaciones en forma desdoblada, en todas las provincias paso lo mismo, se hace dificil para el locador y para el locatario’.

Los comercios

A su vez, consultado sobre cuál es el escenario para los alquileres comerciales, puntualizó que ‘el sector comercial es hoy muy vulnerable. Nosotros tenemos relevados en los micro centros de cada ciudad locales grandes que se desocupan y es muy difícil ocuparlos nuevamente porque los montos son altos pero además porque ha caído el consumo de la gente’.

Señaló que ‘al locador de un local comercial le pasa lo mismo que al de una vivienda: Tratamos que no se desocupen, por eso en algunas jurisdicciones se negociaron aumentos menores a la inflación, porque se trata de apoyar o acompañar esta crisis porque lo que pasa es que no hay consumo, las ofertas ya no alcanzan y la venta se hace dificultosa para el comerciante, el juntar el dinero para hacer frente a sus obligaciones diarias’.