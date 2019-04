FÚNEBRES | 3 de abril de 2019

03/04/2019 -

FALLECIMIENTOS

Silvana del Valle Moreno

Cresencio Belarmino Moreira (Frías)

Mercedes Evelina Díaz

Lilia Mabel Cuellar (San José del Boquerón)

José Joaquín Ruiz (La Banda)

Angelita Edith Sánchez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su esposa Estela Brim, sus hijos Silvina, Estela, Milos y Carlos, sus hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 15 en el cementerio Parque de la Paz. C de duelo P. L. Gallo 340 (SV) EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Raúl Ángel Valladares y su esposa Alicia participan con gran dolor el fallecimiento del amigo y ex-compañero de la Industrial camada 1952.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Pupé Giménez, acompaña a Stella, hijos y nietos. Ruega a Dios para que pronto encuentren la esperanza, la paz y resignacion por la partida de Milos.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Domingo Cuba, Laura Saad e hijos Domingo Gabriel, Maria Laura e Ignacio Jorge, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Humberto Fadel Astun, su esposa Olga, sus hijos Luis, Omar y Andrea, acompañan a su apreciada familia en tan penoso trance. Elevando oraciones en su querida y apreciada memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Beto Cheein, su esposa Charo Sánchez Ruiz, sus hijos Alejandro, Maria Angelica, Maria Amira, Alberto y Maria Amelia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. José Chelo Chazarreta y Sandra Clavero acompañan a la familia en este dificil momento.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Diego Pavón, Paola Reicherl y sus hijos Santiago, Josefina y Alonso participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Milos Bahr y acompañan en su sentimiento a su familia.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Dr. Felipe Pavón y sus hijos Diego, Facundo y Elisa participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo Milos y ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Brille para él la luz que no tiene fin. Moris Roberto Zuain, Teresita Carabajal e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sus consuegros Maria Elvira y Oscar Giletta, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Oscar Adrian Giletta, sus hijos Matias, Martina y Maria Pía Giletta; Alejandra Lucio participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CALFUMIL, CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Que el Señor te cuide y abrace con su ternura, acompañamos en tan irreparable pérdida a su hija Patry a Marcelo, Julian, Vale y demas fliares. Doris, Mimí y Carli Roldan y Carlos Chazarreta.

CHARRIOL, OLGA BEATRIZ DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 24/3/19|. Maria Delia Pernigotti de Lobo, participa su fallecimiento y la despide con inmenso cariño. Agradeciendo oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Sus hijos Rubén, Mercedes y Claudia, sus nietos Aldana, Rubén y Julieta participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10:30 en el cementerio Jardín del Sol. C de duelo P L Gallo 340 (SV) SERV SOC AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su hermana Josefina del Valle Juárez de Jaimez participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hermana Alicia Medina y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Su hermano político Dionicio Vega, sus ahijados Fabian y Silvia, sus sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá". Sus sobrinos Luis Jaimez y Magalí Santillán, sus sobrinos nietos: Luciana, José Luis, Martín y Fernanda y sus sobrinos bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. El nos guiará más allá de la muerte". Sus sobrinos Ramón Jaimes, Jorgelina Leiva e Ignacio Jaimes y su amiga Rosa Leiva participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. "Cuando los que amamos parten, pasan de vivir entre nosotros a vivir en nosotros. Nunca olvidaremos tu hermosa sonrisa y la gran compañera que fuiste, querida Mechita". Sus excompañeras, docentes jubiladas de los Niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario del Instituto Santo Tomás de Aquino participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Que el Señor te reciba en tu Reino y puedas contemplar su Gloria. Los compañeros del Nivel Primario del Instituto Santo Tomás de Aquino de su hija Mercedes. Ruegan una oración en su memoria y resignacion ante esta partida.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Horacio Campos y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Señora Nina de More y familia, acompañan a la familia en este dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GALLARDO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19 en Cancún, México|. Su esposa Cristina Beatriz Maluff y sus hijos en el afecto Marcela, Daniel y Pablo, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Viviras siempre en nuestro corazón y pensamientos. Descansa en paz".

GALLARDO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/3/19 en Cancún, México|. Sus primos Marcelo Petros y Alicia Fares y sus sobrinos Augusto, Pamela y Joaquín participan con gran pesar su fallecimiento. Te recordaremos siempre con mucho cariño y afecto por tu calidad humana y tu don de gente.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Victor Hugo Ocaranza y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Flia. Fogliaresi despide con profundo dolor a quien fuera su Cdor, consejero y amigo. Que Dios lo tenga en su gloria y brille para el la luz que no tiene fin. Oramos por Anita y sus hijos para que el Señor les de consuelo y fuerzas para continuar. Adios amigo del alma. Te extrañaremos mucho.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Daniel Cáceres, Andrea Cáceres y Jorge Cáceres participan con dolor el fallecimiento del querido amigo "Marichi" y acompañan a toda su familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Deseo que la bendición del Señor llegue a cada uno de sus corazones en este momento de dolor. Ver partir al ser amado no es fácil. Virginia Pavón y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Tus amigos Lucy y Armando Santillan, sus hijos Gabriela, José Armando, Melisa y Gabriel, acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su amigo Didí Tejeda, su esposa, hijos y nietos, acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. ..."Yo soy la resurreccion y la vida; el que cree en mi, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mi, no morirá jamás". C.P. Julio Benjamín Salomón y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Mario y acompañan espiritualmente a su esposa Anita e hijos en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Carlos Eduardo Pérez y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de su amigo y contador. Acompañan a su familia a una cristiana resignacion. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Ing. Ricardo Hernández, su esposa Susy Galvan y su hijo Gustavo despiden a Mario con mucho cariño y respeto, sabemos que ya te encuentras con Dios Padre y con Dios hijo y descansas en paz, acompañamos a Anita, Lucas, Angie y Martin en tan doloroso momento.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos a su esposa Ana María Kaiser a sus hijos Lucas, Angi y Martin. Carlos Catán y su esposa Emilse Chaparro junto a sus hijos Florencia y Tomás.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Alberto Cheein, su esposa Maria del Rosario, sus hijos Alejandro, Maria Angélica (a), Maria Amira (a), Alberto y Maria Amelia (a) participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignacion para su familia.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Tus amigos de todos los dias, Leopoldo Llapur y Sra. Marcela Karam, sus hijos Santiago y Julieta y Graciela de Karam lamentamos enormementetu partida al Reino de Dios y acompañamos a Anita, Lucas, Angie y Martin en este trisie momento.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Gonzalo Alvarado de Pizzeria "Las Cuartetas", Manuel Carlos Alvarado, Megui Mendez y Luis Rodolfo Mendez participan y acompañan en el dolor a Ana, contadora y amiga ante la perdida irreparable de su esposo Mario. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Osky, Ely y Liliana Suárez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Agradecemos a Dios el habernos permitido conocerte Mario querido y rogamos a nuestros Padre Celestial por el consuelo de tu familia y que brille para ti la luz que no tiene fin. Azu y Vany. Te vamos a extrañar. Las Termas.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Guri Cheein (a) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su entrañable amiga Angi. Ruega oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Tus amigos Fito, Juanchi y Pablo Tejeda con profundo dolor acompañan a los familiares en este difícil momento. Se ruega una oración en su memoria.

MORENO, SILVANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sus padres Darío Moreno y Teresa Díaz, hermanos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO, CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Su madre Teresa Diaz, sus hermanas Maria Lourdes, Ana Maria, Noemi Rita Candela Barbosa; su esposo Nabih Bakir; Nelson Diaz, Walter Alfredo Barbosa y su prima Patricia Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos seran inhumados en horas de la mañana en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Silvia de Sotelo y Aníbal Sotelo, excolegas de su mamá exsupervisora escolar Nivel Primario Teresa Díaz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Horacio Pedro Montenegro y familia participan su fallecimiento rogando que el Padre lo reciba en sus brazos y le dé descanso eterno y a su familia pronta resignación cristiana.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. Leny, tu dolor se hace mio. Gracia Ponce Faila y familia, participan acongojados el fallecimiento del amigo y correligionario y acompañan en estos momentos de tanto dolor a su querida esposa, amiga de la familia de toda la vida, y a sus hijos, rogando a nuestro Señor pronta resignación y que brille para Chicho la luz que no tiene fin.

RODRÍGUEZ, ELISEO HUGO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/3/19|. A los nueve dias de tu partida querido Chicho, acompañamos a la familia con amor en la oración. Sus consuegros Dra. Maria Dolores Gallardo de Moreno, Dr. Mariano Moreno, sus hijos Valeria, Ariel y sus nieto Lisandro y Sofía Rajal.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su hermano Didí, su esposa Nelly, sus hijos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sus primos Lucy y Armando Santillán, sus sobrinos Gabriela, Melisa, Gabriel, su sobrino y ahijado José Armando, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Servicio de Transporte el Torito SRL. , participa con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus familiares, ruegan oraciones a su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Vitin Gattas y flia, participan el fallecimiento de su amigo Nene y acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su ex camarada Kozlowski Estanislao (ex jefe de policía) y familia participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Jorge Eduardo Lamadrid, su esposa Dra. Nilda Azucena Ayuch, sus hijas María Constanza y María Ximena y sus respectivas flias. participan del fallecimiento del quien fuera un excelente director de transporte de la Pcia., rogamos oraciones en su memoria.

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su cuñada Chichina Díaz de Nazar, sus sobrinos Ricardo y Soledad, Javier y Robyn, sus sobrinos nietos Franco, Nicolás, Tomás, Milagros, Sofía, Olivia, Noah Nazar participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Su cuñada Gladys Mabel Díaz, sus sobrinos Vanesa y Sergio, Luis y Pablo Chazarreta y demás fliares. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ÁBALOS, DIEGO WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 31/3/19|. Mario Roberto Ábalos, participa su fallecimiento y acompaña en estos momentos de dolor a su primo Hugo Walter y demás familiares, rogando por tu eterno descanso.

RUIZ, JOSÉ JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Su esposa Margarita, sus hijos Daniela, Belen, Noelia y MAría, su madre Teresa, nietos, hnos. y demás famil. partic. sui fallec. Sus restos seran inhum. 9 hs cemengterio Jardin del Sol. Casa de duelo Belgrano 532 s.v. LB. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CUELLAR, LILIA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Su esposo Genaro, hijos Noelia y Lisandro, nietos Lionel y Aralin y demás familiares, part. su fallec. Sus restos serán en horas de la mañana cement. de la zona. Casa de duelo San José del Boquerón, dpto Copo. Servi. Caruso Cia Arg. de Seguros. Cia ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MOREIRA, CRECENCIO BELARMINO (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Sus hermanos Miguel, Olga, Otera, Mercedes sobrinos y sobrinos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Laprida Dpto. Choya Cob Norcen servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SÁNCHEZ, ANGELITA EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Su hijo Juan Pablo Ayuch, vecinos y demás famil. partic. su fallec. Sus restos fueron inhum. cement. La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

MANSILLA, HÉCTOR EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/17|. Querido papá, nunca te olvidaremos. Tu hija Emilia, tus nietos, hijo político, sobrinos y cuñado, al cumplirse 2 años de tu falleciiento invitamos a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Santa Rita a las 20 hs.

PALAZZI, JOSÉ DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 3/3/19|. "Aunque tu ausencia física nos duele dia a dia, estás en cada llanto, en cada risa y en cada latir de nuestras vidas". Su esposa, hijos, nietos e hijos políticos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 1 mes de su partida a la Casa del Señor. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SILVA, CARLOS MARCELO (LALO) (q.e.p.d.) Falleció el 25/3/19|. "El que cree en Mí, aunque muera vivirá". Papi, tu partida nos acongoja y produce mucha tristeza, solo el tiempo mitigará nuestro dolor. Que el Señor te reciba en su paraíso, donde no haya pena, solo paz y amor. Sus hijos Patricia y Mauro, sus nietos y demás fliares. invitamos a la misa hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

YRATCHET DE RIACHI, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/12|. Mami, hace siete años que elevaste tus alas para encontrarte con Jesús y la Virgen redentora para morar allí junto a papi y nuestros dos hermanos. los amamos y pedimos al Altísimo que los colme de paz y bendiciones. Tus hijas invitan a familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Inmaculada.

CHAPA, AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/18|. "Hoy se cumple 1 año de aquella mañana triste e inesperada partida al Reino de los Cielos. Eras una persona especial, agradable, honesta. Descansa en paz en los brazos de nuestro Padre Celestial y de nuestra Virgen del Valle. Vivirás para siempre en mi corazón". Tu esposa María Rosa Bulacio, invita a la misa a oficiarse hoy a las 20,30hs. en la Iglesia Ntra. Sra. del Perpetuo Socorro. Las Termas.