Esta noche se jugará la tercera fecha de la Liga de las Instituciones

Hoy 08:25 -

CHOYA Choya ( C ) En el estadio del Parque Deportivo, Recreativo y Municipal Florencia Genesir, de la Ciudad de la Amistad se disputará esta noche la tercera fecha del certamen denominado "56° años del Club Instituto Tráfico".

Habrá en total seis partidos y el inicio del primer partido está previsto para las 20 horas.

El programa completo será el siguiente: Sindicato Panaderos vs Polideportivo; Aoma vs Bancarios; Escuela Técnica vs Obras Pública; Loma Negra vs La Bio Diesel; Tránsito vs Policia y a ultina hora se producirá el enfrentamiento entre Empleados Comercio e Instituto Tráfico.

La tabla de posiciones tiene a Escuela Técnica y Loma Negra punteros con 6 unidades cada uno.