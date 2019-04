Hallaron una ballena muerta y lo que encontraron en su interior conmocionó a toda Italia

Hoy 08:50 -

El hallazgo de un enorme cachalote muerto en las playas de Porto Cervo, al Norte de la isla de Cerdeña, en Italia; generó conmoción entre sus habitantes al encontrar 22 kilos de plástico en su interior.

Es la tercera ballena que se encuentra con la inusual cantidad de plástico. El mes pasado, una ballena fue hallada muerta en Filipinas, con 42 kilos de plástico en su cuerpo. Otra cachalote había sido hallado en España el año pasado con más de 30 kilos de basura plástica.

El cachalote -la especie más grande de ballenas dentadas- era una hembra que fue encontrada en la costa de Porto Cervo, un resort turístico al norte de la isla de Cerdeña. Además de todos los desechos plásticos, también tenía en su interior un feto en avanzado estado de descomposición, según informó de The New York Times.

Aunque las causas de la muerte del cachalote hallado en Italia aún se investigan, la cantidad de plástico encontrada en el animal de casi ocho metros de largo es inusual, afirmaron los científicos del WWF.

"La cantidad de plástico encontrada en el tracto digestivo del cetáceo estaba prácticamente intacta", explicaron. "El plástico es uno de los peores enemigos de las especies marinas", afirmó el World Wild Fund (WWF).

Europa es la segunda región del mundo con mayor producción de plástico después de China, desechando entre 150 mil y 500 mil toneladas de microplástico y descargando en el mar entre 70 mil y 130.000 de ellas al año. Eso ha causado que el Mar Mediterráneo tenga una de las mayores poluciones con microplásticos del mundo.

El Parlamento Europeo aprobó la semana pasada la prohibición del uso de muchos objetos plásticos desechables como sorbetes, cubiertos y platos. Esas medidas recién entrarán en vigencia en 2021. Aunque después de la aparición del cachalote muerto, el ministro de ambiente de Italia, Sergio Costa, anunció que su país adelantará los tiempos y será de los primeros en aplicar la prohibición.

"Todos los países tienen la obligación de aplicar estas políticas para combatir la polución, no hoy, sino ayer", subrayó Costa. "¿Hay todavía alguien que piense que este no es un problema importante?".

