El expastor que es furor en las redes por ser un “papá sexy”

Tras predicar la palabra de Dios por 20 años, Clint Hayslett de 45 años decidió dejar de ser pastor para dedicarse al modelaje.

Collin Hayslett, hijo del expastor lo hizo mundialmente famoso luego de que le joven publicara en su cuenta de Twitter varias de sus imágenes

Después de servir 20 años en varias iglesias de Estados Unidos, el año pasado el expastor Clint Hayslett decidió probar su suerte en un ámbito completamente nuevo.

Hoy en día, muchas jóvenes consideran a ese hombre de 45 años como un 'papá sexy' gracias a la difusión de varias de sus imágenes que ha realizado su hijo Collin.

El hijo de este modelo declaró al periódico Intelligencer que el interés de su padre por el modelaje surgió de manera espontánea cuando su peluquero, que también es gerente de 'marketing' de una marca de gafas de sol, le propuso realizar una sesión de fotos.

Collin Hayslett explicó que su progenitor aceptó a pesar de ser "un hombre humilde" y detalló que "no tenía idea de que yo había subido las fotos en Twitter", pero "nunca lo he visto más feliz".

Clint Hayslett "se quedó sin palabras" y tomó su recién estrenada popularidad como "algo positivo e inspirador", aunque el hijo de esta recién nacida estrella estimó necesario compartir una foto de su anillo de casado.

My dad is 45, pursuing a modeling career, and I’ve never seen him happier. He told me he’s just waiting for a chance to blow up. So, Twitter, meet my dad. pic.twitter.com/zYSmZGbPCn