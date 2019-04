Se expusieron los datos de más de 450 millones de usuarios de Facebook

-

De acuerdo con un informe publicado por la empresa de ciberseguridad UpGuard, los datos personales de millones de usuarios de Facebook que estaban en servidores de Amazon estaban disponibles “al público”.

La empresa Bloomberg informó que Cultura Colectiva, con sede en México, tenía guardados los registros de más de 540 millones de usuarios, lo que incluye sus nombres, reacciones, comentarios y números de identificación.

Como si esto fuera poco, se descubrió que este no es el único caso: la aplicación “At the Pool”, la cual ya no está operativa, tenía guardados los datos personales de al menos 22 mil personas. Hasta el momento se desconoce por cuánto tiempo estuvo expuesta toda esta información.

“La gente aún no se da cuenta de que estos administradores y desarrolladores de sistemas de alto nivel, las personas que custodian estos datos, están siendo arriesgados o perezosos o están recortando esquemas”, expresó Chris Vickery, director de investigación de riesgo cibernético en UpGuard.

Recordemos que hace un año la red social más usada en el mundo se vio envuelta en un escándalo sin precedentes con Cambridge Analytica, donde se cuestionó muy duramente la difusión de datos privados.