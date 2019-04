Samid: “Prefiero ser un fugado político que un preso político”

Hoy 19:32 -

Alberto Samid, reconocido empresario sobre quien pesa una orden de detención por lo presentarse a una audiencia judicial, afirmó que no se entregará y que prefiere ser “un fugado político que un preso político”.

“No me voy a entregar con estos tipos, prefiero ser un fugado político que un preso político”, expresó. Asimismo, aseguró que el fiscal Gabriel Pérez Barberá le pidió una coima de 1.800.000 dólares para liberarse de la acusación de asociación ilícita y evasión de impuestos.

“Lo denuncié hace dos semanas, me llamaron en un juzgado por una causa que estaba cerrada. Al tercer día el fiscal me pidió USD 1,8 millones, me da tres días para que junte el dinero. Lo denuncié públicamente, nadie se hizo eco, y ahora saltan que me van a buscar. No tengo la plata, y si la tuviera no la voy a poner”, aseguró.

Samid realizó polémicas declaraciones en las que afirmó que “hay que poner una bomba atómica en Comodoro Py”, porque “es una cueva de ladrones”. “Yo estuve dos semanas yendo ahí, te das cuenta lo que es. Cuando llega alguien del Pro, están todos a los abrazos, cuando llega un peronista están todos serios”, agregó.

“Yo tengo 71 años, si me meten seis meses en cana, salgo con 90 años, ¿quién me la paga? Aunque después me pidan perdón. Ni un minuto puedo estar preso, tomo pastillas, soy un tipo grande”, cerró.