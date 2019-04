La falta de agua pone al borde de varias epidemias a Venezuela

04/04/2019 -

CARACAS, Venezuela. Desde hace una semana, más de 4 millones de habitantes de Caracas, la capital venezolana, se han volcado en masa a buscar agua no potable en los manantiales y riachuelos del cerro Ávila o en la cloaca o alcantarillas del río Guaire para mitigar la sed que el apagón eléctrico dejó, al secar el acueducto metropolitano.

El impacto social de la escasez de agua potable es peor que el de la luz, dicen los ingenieros y médicos, porque puede desatar una crisis sanitaria de tal magnitud con epidemias como el cólera, diarreas y fiebre tifoidea, entre otras enfermedades, por el agua contaminada y no tratada. Para el ingeniero José María De Viana, expresidente de la estatal Hidrocapital, la escasez de agua es más grave que la de electricidad, cuyos apagones han colapsado los motores del sistema de bombeo de agua a la ciudad.

Esto no se soluciona con camiones cisterna ni tobitos (baldecitos) de agua o repartiendo botellones, dice De Viana. “Las soluciones paliativas no funcionan. Hay que meter agua otra vez por las tuberías” del acueducto. Caracas está construida sobre 2.000 kilómetros de tuberías donde viven roedores y bichos (insectos), que salen a la superficie para alimentarse y contaminan el ambiente, pero además las excretas humanas necesitan un mínimo de 100 litros por vivienda y si no hay agua la pieza sanitaria se vuelve un centro de contaminación.

“Esto es un problema de la salud pública y debe ser tomado muy en serio. La situación termina de configurar un abanico de problemas de emergencia humanitaria de dimensiones considerables, porque afecta a millones de personas”, dice el ingeniero De Viana, al subrayar la necesidad urgente de restituir el servicio del agua en la ciudad y acabar con la sequía absoluta.l