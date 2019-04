La esposa de Dady Brieva dijo que votaría a Cristina Kirchner y la mujer de “Gambetita” Latorre se molestó

04/04/2019 -

La mujer de Dady Brieva, Mariela “Chipi” Anchipi, fue acorralada a preguntas por Yanina Latorre cuando sentada en el living de “Los ángeles de la mañana” (El Trece) manifestó su apoyo a Cristina Kirchner de cara a las próximas elecciones presidenciales.

La bailarina opinó acerca de los dichos de su esposo sobre la posible candidatura de Marcelo Tinelli a la Presidencia de la Nación, y Latorre fue por más con una batería de cuestionamientos políticos e ideológicos que descolocaron a la invitada. “Él (por Dady) piensa que si a Marcelo lo hace feliz estar en la política tendría que estar”, comenzó diciendo la ex integrante del BAR en el Bailando 2018.

“¿Lo votarías a Tinelli?”, le preguntó entonces el conductor del ciclo, Ángel de Brito. “Es como que no tiene una carrera política. Tendríamos que ver qué plataformas quiere seguir, a qué partido político apunta, porque tampoco se define. Yo voto a Cristina” aseguró Anchipi abriendo así un tenso ida y vuelta con la panelista. “Yo no te estoy diciendo qué voto, te estoy preguntando porque como decís que votás a Cristina”, la cruzó la panelista. “No, yo votaría al peronismo”, remarcó la mujer de Brieva. Entonces, Yanina agregó: “Y lo del gobierno de hoy todavía no hay nada comprobado, ni de escuchas ni nada”. “¿No te desilusionó en nada Cristina?”, le preguntó Karina Iavícoli a Mariela. “Me desilusionó más esto”, aseguró la invitada.

“O sea no te importan los robos y la corrupción... ¿eso es menos importante que la consciencia social?”, preguntó Yanina. “No, a mí me parece que es todo importante y que este gobierno también tiene como mucha historia en corrupción”, respondió la bailarina. l