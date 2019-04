Manchester City ganó y es otra vez puntero

04/04/2019 -

Manchester City, sin el crack Sergio Agüero por lesión, regresó ayer al primer puesto de la liga inglesa con un triunfo como local ante Cardiff City por 2 a 0, en compromiso válido por la fecha 33. El belga Kevin De Bruyne (PT 6m) y el alemán Leroy Sané (PT 44m) fueron los goleadores del equipo dirigido por el catalán Josep Guardiola, que superó por un punto a Liverpool en la lucha por el liderazgo. Los ‘Ciudadanos’ lograron el 13er triunfo consecutivo entre liga inglesa, Champions League, FA Cup y Copa de la Liga de Inglaterra.

Agüero, goleador de la Premier League con 19 anotaciones, quedó al margen de la convocatoria por una lesión muscular. Tottenham, dirigido por Mauricio Pochettino, venció a Crystal Palace por 2 a 0 en un postergado de la fecha 31, mientras que Chelsea goleó 3 a 0 a Brighton And Hove en un pendiente de la jornada 27. La fecha 33 de la liga inglesa continuará mañana con Southampton vs. Liverpool.

Sábado: Bournemouth- Burnley; Huddersfield- Leicester; Newcastle- Crystal Palace. Domingo: Ever ton vs. Arsenal. Lunes: Chelsea vs. West Ham Martes 23 de abril: Tottenham vs. Brighton And Hove. Resultados: Watford 4- Fulham 1; Wolverhampton 2- Manchester United 1. Posiciones Manchester City* 80 puntos; Liverpool 79; Tottenham* 64; Arsenal* y Chelsea* 63; Manchester United* 61; Wolverthampton* 47; Watford* 46; Leicester 44; Everton 43; West Ham 42; Bournemouth 38; Crystal Palace 36; Newcastle 35; Brighton And Hove*, Southampton* y Burnley 33; Cardiff City* 28; Fulham 17; Huddersfield 14. * Deben un partido.l