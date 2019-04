Buen arranque del torneo Apertura de Mayores

04/04/2019 -

El inicio del Torneo Apertura de Mayores no dio lugar para las sorpresas y dejó como saldo triunfos de Santiago Lawn Tennis, Old Lions y Amigos Rugby de Fernández, los tres equipos que encabezan cada una de las zonas del certamen por haber finalizado en los tres primeros lugares del Anual 2018. Por la Zona A, Lawn Tennis logró una cómoda victoria ante Unse por 41 a 14, en un partido en el que apoyó seis tries contra dos de su rival, por lo que logró un punto bonus ofensivo. Los rojiblancos arrancaron en la punta del grupo en el que tuvo fecha libre Fernández RC.

Los rojiblancos son los favoritos para ganar la Zona y meterse en la segunda fase en el grupo de los primeros. Mientras tanto en un duelo más parejo y con pocas emociones, Old Lions superó como visitante a Santiago Rugby por 18 a 0 en el arranque de la Zona B, que también tendrá como protagonista a Añatuya RC, que tuvo fecha libre. El León no consiguió sumar bonus ya que sólo apoyó dos tries. Finalmente en Fernández, Amigos Rugby fue contundente y no le dio opciones a Dorados, al que venció 45 a 17, apoyando siete tries para comenzar así con un punto bonus importante en una Zona C en la que seguramente peleará el primer lugar con Olímpico, que tuvo fecha libre. Posiciones: Zona A: Lawn Tennis 5 puntos; Unse y Fernández RC, 0; Zona B: Old Lions 4; Santiago Rugby y Añatuya 0; Zona C: Amigos Rugby, 5; Dorados y Olímpico 0. l