“No me voy a entregar”, desafió Samid al faltar a un juicio oral

04/04/2019 -

El tribunal oral que juzga al empresario Alberto Samid por supuesta asociación ilícita y evasión ordenó su captura por faltar a dos audiencias del debate, que se encuentra en sus instancias finales. La decisión fue del Tribunal Oral en lo Penal Económico (Tope) 1, luego que Samid no se presentara a la audiencia fijada para el domingo último y la de ayer.

Ayer, el empresario brindó una entrevista al canal C5N, desde un lugar no especificado, en la que aseguró que no se entregará y denunció un supuesto intento de extorsión por parte del fiscal de la causa, Gabriel Pérez Barberá, para poner fin a la investigación a cambio 1.800.000 dólares. “Ojalá que no me encuentren, yo no me voy a entregar”, aseguró Samid durante la entrevista en la que, consultado sobre la supuesta extorsión, dijo que se dio en “un diálogo de treinta segundos” y que no llegó a grabarlo.

“Yo esa plata no la tengo y, si la tuviera, tampoco la voy a poner”, afirmó Samid. El dirigente peronista y empresario de la carne está siendo buscado por fuerzas de seguridad, mientras que en los tribunales federales de Comodoro Py avisaron a su defensa que tiene la posibilidad de presentarse por sus propios medios. En una audiencia previa, el fiscal Barberá pidió una condena de seis años y medio de prisión para el empresario.l