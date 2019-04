Volver a Malvinas es el sueño de un ex combatiente de Añatuya

04/04/2019 -

AÑATUYA, Taboada (C) “Me gustaría volver a las Islas Malvinas. Es un sueño que quiero cumplir”, comienza diciendo Manuel Linch, veterano de guerra, quien con 20 años recién cumplidos y con algunos pocos meses de instrucción militar en la Escuela de Aviación de Córdoba, fue uno de los diez soldados añatuyenses que estuvo en el campo de batalla en las Islas Malvinas, durante el conflicto iniciado el 2 de abril de 1982.

Es de esta ciudad y cumple funciones actualmente en la AER Añatuya de Inta. Manuel Linch, Juan Comán y el médico ex combatiente fallecido Reinaldo Romacho, todos de Añatuya, compartieron la misma compañía a su llegada a las Islas, hecho ocurrido el 8 de abril de 1982. Al llegar la misión de su compañía fue el armado de posiciones, instalar radares, completar un tramo faltante de la pista de aviones en Puerto Argentino. Hasta ahí todo fue relativamente tranquilo, pero eso se rompió con la llegada de la flota británica. “No teníamos tranquilidad, los conflictos comenzaron a intensificarse y fue entonces cuando cada compañero se transformó en un hermano de la vida. No sabíamos que podía suceder, si íbamos a volver con vida o no. Entonces tu compañero pasa a ser lo más importante que tienes”, contó al ser consultado sobre el apoyo en los momentos de enfrentamientos. “Ver el descenso de la Bandera Argentina del mástil y que en su lugar sea izada la británica fue lo más doloroso y triste que viví”, contó.

“En ese momento se caía todo el esfuerzo de nuestra lucha. Fue muy triste para nosotros porque era el fin de tanto esfuerzo”, agregó al ser consultado sobre los momentos más duros vividos en Malvinas. “Es feo perder el territorio por todo lo que se sufrió y por los compañeros que murieron en el combate. Hay secuelas que la guerra deja, pero en mi caso fui superándolas de a poco. Al llegar ocupé mi mente en el estudio y en el trabajo para no recordar la guerra y así pude salir adelante”, dijo.

Manuel Linch permaneció en territorio malvinense hasta el 14 de junio. Cuando las fuerzas argentinas se rindieron, él fue enviado a Montevideo, Uruguay, y desde ahí a territorio nacional. “Durante la guerra yo pude mandar algunas cartas a mi familia, pero no sabía si llegaban. Cuando los británicos bloquearon todas las comunicaciones aéreas y marítimas mi familia dejó de recibir noticias. Por eso mi vuelta a casa fue toda una sorpresa, porque no me esperaban”, relató.l