La mamá de Morena se niega a abandonar la casa inundada

04/04/2019 -

María Natividad Cejas se resiste a dejar su casa, ubicada en la ribera del río Utis, un paraje ubicado a 8 kilómetros de Paso de Oscares, en el sur santiagueño. Su humilde morada está rodeada por el agua que traslada el río, pero doña María ha decidido permanecer allí por temor a que le roben sus pertenencias, tal como sucedió en otra ocasión en que la bravura del torrente pasó amenazante como ocurre ahora.

Doña María es madre de doce hijos (cuatro varones y ocho mujeres), y le ha dicho a su hija mayor, Edith Acosta, que no tiene intenciones de salir de su hogar. “Le mandé un mensaje a mi mamá pidiéndole que salga porque le puede hacer mal ya que hay mucha humedad, las víboras que salen. Me ha contestado que saldrá cuando recién le entre agua a la casa”, contó Edith en conversación con EL LIBER AL.

La fuerza y el gran caudal del agua que traslada el río Utis es cada vez más amenazante, pero doña María no da el brazo a torcer a pesar de los reiterados pedidos de sus hijos, varios de los cuales ya dejaron la casa y se evacuaron en Paso de los Oscares, como lo hicieron la inmensa mayoría de los pobladores de la zona afectada por las inundaciones. “La mayoría de la gente salió para el alto (denominación que dan al lugar conocido como Paso de los Oscares) y mi mami no quiere salir porque tiene miedo que le saquen las pocas cosas como le sucedió una vez”, relató Edith a EL LIBER AL.l