“Te voy a reventar la jeta a piñas si me sigues jodiendo”, amenazó a ex

04/04/2019 -

Un sujeto amenazó con agredir a su ex pareja, ya que la víctima no quiere retomar el vínculo amoroso que mantenían, durante la noche del martes, en el Bº San Martín de la cuidad de La Banda. Según contó Verónica (40), se encontraba en su casa de calle La Rioja junto con su grupo familiar cuando de manera intempestiva arribó al inmueble el acusado, pidiéndole que retomaran el vínculo amoroso que tenían. Ante la negativa de la mujer y al ver que no cambiaría su actitud, el sujeto -de 40 años, residente en ciudad capital- comenzó a insultarla e intentó agredirla físicamente, pero intervino la familia de la joven para evitar el ataque, pese a que alcanzó a darle un cachetazo. Lejos de retirarse, el acusado vociferó: “Te voy reventar la jeta de una piña si me sigues jodiendo”.

Finalmente abandonó el inmueble. La damnificada se presentó en la Comisaría Nº2 del Menor y la Mujer y radicó la correspondiente denuncia. La fiscal de turno —Dra. Marta Elena Ovejero, titular de la Unidad de Violencia de Género— ordenó que la víctima sea examinada por el médico de Sanidad y que los uniformados identifiquen al acusado y lo notifiquen de una medida de prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto, hacia su ex pareja. l