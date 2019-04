Una madre desesperada denuncia que su ex no la deja ver a sus hijos

04/04/2019 - AÑATUYA Taboada (C) En la Comisaría Cuarta del Menor y la Mujer, radicó una denuncia una joven de 30 años, en contra de su ex pareja de 40, a quien acusa de no dejarla ver a sus hijos. Desesperada, la denunciante solicita la intervención de la Justicia. De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, la mujer manifestó que su ex pareja, quien sería empleado municipal, le niega contactarse con sus tres hijos de 9, 6 y 3 años de edad. Siempre en función de la denuncia, la última vez que pudo tener contacto con ellos sería hace 25 días. Tras la denuncia, el hecho fue informado a la fiscal de turno, la cual ordenó una serie de medidas, buscando preservar el bienestar de los menores, por lo que también se dispuso la intervención de organismos que contengan a los niños. La Justicia busca establecer cómo sucedieron los hechos y cuáles fueron las circunstancias para que la denunciante haya perdido contacto con los menores, antes de tomar una determinación en torno a la compleja causa.l