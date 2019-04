04/04/2019 -

Marcelo Gallardo volvió al banco de River por la Copa Libertadores luego de la suspensión que, por ejemplo, le impidió estar en la final con Boca. Y su River, con vaivenes, mostró los dientes, su esencia, y así lo dejó claro el entrenador, en la conferencia de prensa tras el empate 2-2 entre Inter de Puerto Alegre y River Plate, en Brasil.

“Es una filosofía nuestra. Hemos pasado por un montón de situaciones, muchas adversas, y siempre nos sostuvimos en la estructura que tenemos como equipo. Que cada jugador sienta que en algún momento va a participar y no se va a resentir la estructura. Tuvimos bajas muy importantes, en cada partido estamos sufriendo alguna baja y eso nos afecta claramente, pero no afecta a la estructura. Las bajas no se pueden reemplazar porque no hay dos jugadores iguales, pero la estructura sostiene todo”, explicó con convicción.

Las ausencias de Armani, Casco, Palacios, Quintero y Scocco generaron una nueva consulta al respecto, sobre si sentía orgullo por la respuesta colectiva. Y ahí, el “Muñeco” dejó otra frase de su estilo: “Es mi tarea. Conformo un plantel, trabajo con un equipo con 26/27 futbolistas y debo encontrar soluciones. Repito: siento satisfacción porque la estructura no se resiente”. “Quiero felicitar a los jugadores porque más allá de ir perdiendo frente a un rival duro, nunca se dieron por vencidos. Este equipo nunca claudica. Lo fuimos a buscar y mostramos las credenciales de un equipo que nunca se resigna. Volvimos a estar presentes”, añadió. Pero claro, los tres empates le generan obligaciones: “Después de dos goles de la nada que nos hicieron, uno por un error puntual nuestro, conseguimos llegar al empate y nos faltó estar finos para poder ganarlo. A Inter, ahí, no le venía mal el empate porque está mejor que nosotros en la tabla. Ahora tenemos que ganar en lo que resta y se va a aclarar un poco el panorama”, cerró.l