Se conocieron los cruces para las llaves de la segunda fase

04/04/2019 -

El Consejo Federal de AFA dio a conocer ayer la forma de disputa para las llaves correspondiente a la segunda fase del Torneo Regional Federal Amateur, instancia que tendrá inicio el próximo fin de semana. Cabe recordar que en esta fase habrá seis equipos de la provincia, mientras que en la tercera instancia, tres conjuntos esperan por su participación.

En el sorteo se destaca el enfrentamiento entre Unión Santiago y Comercio Central Unidos, reeditando un viejo clásico santiagueño. Central Argentino, por su parte, tendrá que dirimir la clasificación con Los Dorados de Las Termas, mientras que Sportivo Fernández enfrentará a Américo Tesorieri. Además, Instituto Santiago se verá ante Defensores de Esquiú de Catamarca. Güemes, Vélez de San Ramón e Independiente de Fernández volverán a jugar en la tercera etapa por haber clasificado como primeros en sus grupos.

En ese sentido, la llaves quedaron confeccionadas de la siguiente manera. Unión Santiago vs. Comercio; Los Dorados vs. Central Argentino; Defensores de Esquiú (Valle Viejo) vs. Instituto Santiago; Sportivo Fernández vs. Tesorieri (Catamarca). Américo Tesorieri vs. Fi amb a l á ; S a n Lo r e n z o (Córdoba) vs. River (Chepes); Acción Juvenil (Río Cuarto) vs. Atalaya (Córdoba); Tiro Federal (San Francisco) vs. Sarmiento (Bel Ville); Juventud Unida (Río Cuarto) vs. General Paz Juniors (Córdoba); San Martín (Río Cuarto) vs. Las Palmas (Córdoba).

También se confirmó los horarios para los partidos de Ida. El domingo, desde las 17, en el barrio Norte, Comercio será local de Unión Santiago. El que pase como ganador enfrentará a Vélez de San Ramón. En el mismo horario, Sportivo Fernández será local de Américo Tesorieri. Desde las 16, Instituto Santiago visitará en Catamarca a Defensores de Esquiú. El ganador de este cruce será el rival de Independiente en la tercera fase. También desde las 16, Los Dorados recibirá a Central Argentino de La Banda. El que pase de fase será rival de Güemes. l