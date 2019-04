FÚNEBRES | 4 de abril de 2019

04/04/2019 -

FALLECIMIENTOS

4/4/19

- Norma Angelina Jiménez de Jiménez

- Francisco José Jensen (Río Gallegos)

- Luis Rolando Rigourd

- Reyna Isabel Leguizamón (La Banda)

- Ramona Adelina Santillán (Frías)

- Marcia Cristina Avalos

Sepelios Participaciones

ÁVALOS, MARCIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Sus hermanos: Eduardo y Óscar, sus hnas. pol.: Palmira y Marta y sobrinos part. su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 11 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su sobrina Lita Acuña de O´Mill, sus hijos y nietos, participan con dolor el fallecimieento ddel tio Milos y elevan oraciones por su descanso.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su sobrino Luis Acuña e hijos, Rocio y flia., Belen y Luis Pablo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|.

Siempre estas en nuestros recuerdos. Su sobrina politica Mabel Corbalan Vda. de Acuña, sus sobrinas nietas Mabelita y Leni Acuña y respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y rueegan oraciones ern su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Tu cuñado Juan Roberto Brim Lobo, su esposa María del Carmen. Sus sobrinos Luciana, Roberto y Leandra, sobrinos políticos Fernando Toti y José Rocuzzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Ana María Alfano de Acuña, sus hijos Ana María, Graciela, Felix y María Josefina y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Mariano Gomez Costas, Andrea Sureda y sus hijos Pilar y Santiago acompañan a toda la familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Graciela de Karam, Marcela Karam, Leopoldo Llapur y familia; José María Karam y familia despiden a su amigo de toda la vida y acompañan a su esposa Estela, sus hijos Silvina, Estelita, Milito y Carlos. Elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Griselda Cremaschi de Julian, sus hijos; Celia y Marcelo Martinez, Leandro Julian y Claudia T. de Julian; nietos, Guadalupe Martinez y Ezequiel Julian acompañan a Milos, Lucciana y familia Bahr en tan triste momento ruegan al Señor les de fortaleza para superarlo y elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. María Cecilia Medrano, sus hijos Luis, Sebastian, María Cecilia, Facundo y Agustina Sayago Medrano y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Lautaro Peralta Galvan, Silvina Volta Chazarreta y familia acompañan espiritualmente a la familia Bahr en tan dolorosa circunstancia.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. María Aglae Cremaschi de Peralta Galván, sus hijos Georgina Aglae y Javier Fernando lo despiden con profunda tristeza y elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. El Directorio del Ente Regulador de Energía Eléctrica (ENRESE) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Asesor Legal del organismo Dr. Milos Bahr.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Los compañeros de trabajo del Dr. Milos Bahr participan con profundo dolor el fallecimiento de su padre. Elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Chiche Gimenez de Figueroa, sus hijos y familias, participan su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Marcelo Rodriguez, su esposa Laurencia y Santiago, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Carlos O´Mill, Mariel Lopez y Carlos Benjamin, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Martin figueroa, su esposa Carolina O´Mill, sus hijos Martina y Emilia, participan y acompañan a la famlia en este dificil momento. Ruegan oracionees en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Que el Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin". Jose Luis Robato y Alejandro Gomez y flia., amigos y socios de su hijo Milos participan su fallecimiento.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Ofelia Josefina Montenegro de Siguot y sus hijas, acompañan en este dificil momento a su sobrina Lic. Lidia Acuña de O´Mill y familiares. ruegan oracioners por el descanso eterno de su alma.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Marcela y Maria Soledad Novelli, participan con dolor el fallecimiento de su tio Milos y elevan oraciones por su eterno desccanso.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Te espero... no estoy lejos, justo del otro lado del camino ... Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura, enjuaga tus lagrimas y no llores si me amas. Los amigos de su hija Silvina, promocion PTBI 1983 la acompañan en este momento de perdida de su papá y elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Familia Vespasiani participa con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Tu cuñada Chela Brim, tus sobrinos Sergio, Anita, Marcela y Sole, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones para su eterno descanso.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sergio Novelli y flia., participan con dolor el fallecimiento de su tío Milos. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Hernán Villanueva, Anita Novelli y flia., participan con dolor el fallecimiento de su tío Milos y ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Eduardo Fuhr y Cecilia Llugdar, Hugo Tonero y Lucrecia Llugdar, participan su fallecimiento y acompañan en este triste momento a sus amigos Mary, Roberto Brim Lobo y toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Roberto Carrizo, Adriana Montenegro e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Milos. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Wilma Ciocci, Patricia González, Gimena, Ornella y flia., acompañan a su amiga Estela y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Miguel Farrán Serle y Aida Adur y flia., participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Rosa Berrondo y Sonia, Marcelo, Hugo, Silvina y flia., y Monchi, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Monica Berarducci y Bruno Tarchini y sus hijas, Huerto y Anto, participan con profundamente su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Juan Brunet, su esposa Stella, sus hijos e hijas políticas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Emma B. Brunet de Ahedo, sus hijos Estela y Gustavo Filippi, Fernando y Silvia Lorman son sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Con profundo dolor despido a Milos con quien compartí tan buenos momentos de nuestras vidas. Condolencias a su esposa, hijos y nietos. Descansa en paz querido amigo Hector Chedid e hijos.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Carmen Corvalán Olivera de Avila, sus hijos Orlando Nicolás y Daniel Alberto participan con dolor su fallecimiento, acompañan a la querida amiga Estela, sus hijos y nietos con oraciones y ruega por pronta resignacion.

BAHR, MILOS (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolas y Josefina, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a Estela y sus hijos. Rogamos oraciones en su memoria.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Señor que se haga tu voluntad y no la mía". Ilda Juarez de Paz y familia lamentan el fallecimiento de su querido amigo y ruegan por el eterno descanso de Luis y la cristiana resignacion de su familia.

CARO, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Recíbelo Señor, ya está ante Ti. Su correligionaria Myriam Silvia Paz Medina y su hijo Ricardo Daniel Santillán Paz, acompañan en este triste momento a Negrita Diaz de Caro y a sus hijos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

DÍAZ, MERCEDES EVELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Los alumnos del 2º "B" del Instituto Pedro Nolasco y sus familias participan con dolor y expresan sus más profundas condolencias acompañando a la Señorita Mercedes Arévalo ante la irreparable pérdida de su querida madre. Deseando que su alma descanse en paz y que el Señor derrame pronta resignación para Ud. y su familia.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Su hijo José Luis, nietos: José Luis (h), María Florencia, Fernando Lagar y Agustín, bisnietos: Felicitas, Ernestina y María de la Paz, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Su hijo Víctor Francisco, nietos: María Laura, Marcela y Nicolás, bisnieto Claudio, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Su hijo Carlos María y Laura Martínez Castro, nietos: Carlos y Carolina López, Laura y Carlos Rigourd, Javier y Carolina Chiericotti, Paula y Francisco Jensen y bisnietos, participan con profundo dolor rogando por su eterno descanso.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Su hijo Jorge Claudio y Martha Molina y nietos Natalia y Angélica participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Su hijo José Luis e Irene María Viaña participan con profundo dolor su fallecimiento.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Margarita Zain Fernández de Urueña junto a sus hijas María Pía y María Angelica y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Te despedimos Chichi con el cariño de siempre.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (CHICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Victor Emilio Zain y María Delia Jimenez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Silvina Maria, Nicolas y Maria Emilia Zain y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JENSEN, FRANCISCO JOSÉ (Chichi) (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19 en la ciudad de Río Gallegos|. Mario Ramon Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina, participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ DE JIMMENEZ, NORMA ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Sus hijos: Zulema, Alberto, Caro, Candy, Diego, Ariel y Franco, hijos pol. y nietos part. su fallec . e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. de Los Flores. C. de duelo: Camino de la Costa s/n Los Flores. HAMBUGO CIA DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su prima hermana Blanca Laudani de Qüesta, sus hijos Damián, Matías y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Su prima Beby de Saieg y sus hijos Liz y Ricky Saieg participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a los familiares en este difícil momento, rogando que el Señor les dé consuelo a tanto dolor.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Damián Qüesta Laudani participa el fallecimiento del tío de su colega Mario Alberto Montes. Ruegan una oración en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Matías Qüesta Laudani, Cristina Rusz Maidana e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan irreparable pérdida. Elevan una oración en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su matriculado. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. La H. Comisión Directiva del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, participa con profundo dolor su fallecimiento. Descanse con el Señor esperando la resurrección.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. La Presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, Cra. Patricia Ivone Orellana, participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega. Eleva oraciones en su memoria y resignación para su familia.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Emilio Murad y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sergio Murad y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Ricky Saieg y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a los familiares en este difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Liz Saieg y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a los familiares en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Los ex compañeros de Colimba clase 63 del B, Ing Comb. 141 participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Dra. Adriana Andrade y CPN Norberto José Zanni participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amiga Anita e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO CDOR. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Mabel Chaud, y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de Marito y acompañan a su esposa e hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Miguel Angel Ciappino, esposa e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro amigo Marito. Ruego oraciones en su memoria.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Gian Franco Barbaglia, su señora Blanca Díaz, sus hijas Adriana, María Claudia, Alejandra, Marcela, Cecilia y sus respectivas familia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. "Qué brille para él la luz que no tien fin". Roque Abbodándolo y familia participan con dolor el fallecimiento de su querido contador y amigo. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

MONTES, MARIO EDUARDO Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Sus amigos Beto. Graciela y Liliana Azar Raed, participan muy conmovidos su fallecimiento y acompañan a su esposa Anita e hijos por tan irreparable perdida. Descansa ern paz Marito.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Flia. Roldán, sus tios Gringo y Nora, sus hijas Soledad y Mercedes, hijos politicos Tony y Carlitos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque muera vivirá. Escobedo Nelida Alejandra, Berta Noemí Llanos y Claudia Guadalupe Rubiolo participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Comunidad Educativa de las Escuela 1241, 1242 y Centro Experimental del Centenario Nº 1 participan con profundo dolor el falecimiento de la hija de la exsupervisora zona Nº 34. Sra. Teresa del Valle Díaz. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Directores de la Zona Nº 38 del departamento Robles participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de la Sra. Teresa Díaz, compañera y supervisora. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 1237 del Bº La Católica, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestra exsupervisora Lic. Teresa Díaz.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 29 Fco. M. Laprida, participa con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestra ex superivsora Lic. Teresa Díaz.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Comunidad educativa de la Escuela Nº 59 Remigio Carol de la ciudad de Beltrán participan con profundo dolor su falecimiento y acompañan a la Sra. Teresa Díaz en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Los ex supervisores escolares de Nivel Primario y compañeros de su mamá Lic. Teresa Díaz; Antonia, Rosita, Ana, Cecilia, Bety, July, Azucena, Luis, Ramón y Jorge acompañan con profundo pesar ante el fallecimiento de su hija. Ruegan consuelo para la familia.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Acompañamos en el dolor a la Sra. supervisora Prof. Teresa Díaz, por la triste pérdida de su hija Silvana, director René Nazar y personal docente de la Escuela El Saladillo.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Acompañamos en el dolor a la Sra. supervisora Prof. Teresa Díaz por la triste pérdida de su hija Silvana. Prof. Edit Barrera e hijos.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Acompañamos en el dolor a la Sra. supervisora Prof. Teresa Díaz por la pérdida de su hija Silvana; Personal directivo y docente de la Escuela Nº 418 Nueva Esperanza.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Acompañamos en el dolor a la Sra. supervisora Prof. Teresa Díaz, por la triste pérdida de su hija Silvana, Escuela Nº 378 El Guapo Pellegrini.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Acompañamos en el dolor a la Sra. supervisora Prof. Teresa Díaz por la triste pérdida de su hija Silvana. Personal directivo y docente de la Escuela El Ojito.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Acompañamos en el dolor a la Sra. supervisora Prof. Teresa Díaz por la pérdida de su hija Silvana. Directivo y docentes de la Escuela 170 El Quemado.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Acompañamos en el dolor a la Sra. supervisora Teresa Díaz, por la pérdida de su hija Silvana. Personal directivo y docente de la Escuela Puesto Nuevo.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Acompaño en el dolor a la Sra. Supervisora y amiga Teresa Diaz en este triste momento. Mercedes Tapia y flia.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. El Señor decidió llevarte a su reino para glorificar su reino. Serás un ángel divino de su ejército. Rogamos unas oraciones en su memoria y resignación para sus hermanos y en especial para su madre Sra. Teresita Diaz. Personal directivo y docente de la Esc. Nº 407 Ricardo Rojas.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Hugo Ramón Guerriero, lamenta su fallecimiento y acompañan con afecto a su madre Teresa. Ruega oraciones en su querida memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Ariel Corvalan y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Silvana y acompañan a su madre Teresa y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Señor ya está ante tus puertas permítele el ingreso al reino de los bienaventurados. Con profundo dolor participamos el fallecimiento de la hija de nuestra querida ex colega supervisora escolar y amiga Teresa; Elsa Leguizamon de Torres, Zulema Antonio de Brandan y Aroldo Mendez.

MORENO, SILVANA DE VALLE (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 1/4/19|. Personal directivo, docente y de amestranza de la Escuela Nº 237 dr. Ricardo Rojas participa y acompaña a la ex supervisora Sra. Teresa Diaz por el fallecimiento de su hija. Elevan oraciones en su memoria.

RIGOURD, LUIS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Su esposa Juana Lopez sus hijos Rolando, Cesar, Daniela, Luis Rigourd h. politicos, nietos, bisnieta y demás familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Flores EL CORTEJO PARTIRA DE PLATA 162 S/V SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Su madre Teresita Graciela Filippi de Schmith, sus hijitos Valentin y Maria del Carmen, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultadoss en el cementerio de La Recoleta.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Sus primos Humberto Filippi y Teresita Melian, sus hijos Juan Segundo y Delfina participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la tía Chacha en tan dificil momento.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Sus primos Dante Jimenez y Josefina Filippi, sus hijas Josefina y Justina participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la tia Chacha. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Sus primos Facundo Filippi y Josefina Alcaide, sus hijos Agustin y Guillermina acompañan a la tia Chacha. Ruegan oraciones en su memoria.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Lucrecia del Carmen Filippi de Ribas y Mario Ribas, participan con dolor el fallecimiento de su sobrina y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Recoleta.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Eva Rosa Filippi de Muratore, sus hijos Alejandro, Alvaro, Bruno, Celeste, hijos pol. y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Recoleta.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Sonia Filippi y Pitin Martinez, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrina Cecilia y la despiden con mucho afecto. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de La Recoleta.

SCHMITH FILIPPI, CECILIA PATRICIA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/4/19|. Geronimo Martinez Filippi y Carolina Aguirre, sus hijos Juan Felipe, Lola y Lisandro, participoan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida tia Chacha en este dificil momento.

TEJEDA, AUGUSTO ANÍBAL (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 1/4/19|. Juan Alberto Roldán participa con dolor su fallecimiento y acompaña en este difícil momento a su esposa Amanda (ex compañera en la docencia) y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

AGUIRRE DE SUEIRO FERNÁNDEZ, MERCEDES ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/17|. Cuando lamente mi partida cierren sus ojos al mundo y pronuncien una oración ferviente que llegue a mi espiritu, pues me he elevado a la vida eterna. Su esposo Carlos, sus hijos Ramon, Cesar, Erika, hijas politicas Mariana y Laura, sus nietos Lian, Emma, Amira, sus hermanos, sobrinos y ahijados invitan a la misa hoy a las 20.30 en Pquia. San José del bº Belgrano al cumplirse dos años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ, PRÓSPERO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/02|. Querido Viejito: Hoy hace 17 años que te fuiste, pero aún no podemos aceptar tu ausencia, nos queda el consuelo que te reeconstraste con la mami y seguirán siendo nuestra guía: Sus hijos Porota, Betty, Luis, h. pol. Pocho, Miriam, nietos, bisnietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Iglesia San Francisco.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MORELLINI, ABEL ANTONIO (GRINGO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18. Gringuito, hoy se cumple un año de tu partida, simplemente te digo muchas gracias, porque siempre nos diste fuerzas y aliento para seguir. Hoy te recordamos con alegría por tanta luz que brindaste a tus seres queridos y a toda persona que la necesitaba, siempre vivirás en nuestros corazones. Leysa Avila y flia.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

LEGUIZAMÓN, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Su esposo Eduardo Araujo sus hijos Marcelo, Eduardo, Nicolas, h. políticos Ariel y Mariana nietos Juan Cruz , Maria Paz y Eve su Ahijada Velen Leguizamon sus restos sean inhumados hoy 11 horas en el cementerio jardín del sol EL CORTEJO PARTIRA DE SOLER Y SAN CARLOS S/V SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, REYNA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. Sus vecinos y amigos: José Francisco Miranda; Héctor Antonio Miranda y Silvia Cristina Baez y sus hijos Carolina de las Mercedes y Juan; Laura y Sergio; José Alberto y Fabiana, participan y acompañan en el dolor a su esposo e hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉCORA, ÁNGEL DR. (q.e.p.d.) Falleció el 29/3/19|. La Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de su socio Dr. Ángel Pécora. Ruega oraciones en su memoria.

RUIZ, JOSÉ JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Amigo Mishi, nuestro equipo te va a extrañar. Los compañeros del equipo de fútbol amateur UTA C-50.

RUIZ, JOSÉ JOAQUÍN (q.e.p.d.) Falleció el 2/4/19|. Dra. Claudia Jozami, participa con dolor de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

----------------------------------------

ROBLES, VÍCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/96|. "Felices los que tienen espíritu de pobre porque de ellos es el reino de los cielos" Mt. 5,3. Papá, hoy hace ya 23 años que partiste a la casa del Padre y como dice el salmo "mil años son un ayer que pasó". Sí, para nosotros también estos 23 años son un ayer que pasó... ¡Te amamos y extrañamos mucho! Te recordamos de la mejor manera, imposible olvidar tus anécdotas, tus refranes, tus cuentos, tu risa contagiosa y esa chispa y espíritu de animación que tenías para alegrar las fiestas. Tus hijos Mario, Mercedes y Víctor y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia Cristo Rey al cumplirse 23 años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PEREYRA, LUIS (q.e.p.d.) Fallecio el 21/3/19|. La comunidad educativa de la Escuela Nº 1.245 participan con dolor el fallecimiento del padre de la docente Miriam Elizabeth Pereyra. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SANTILLÁN, RAMONA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. La comunidad educativa del Jardín Nº 39 Merceditas de San Martín participan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la profesora de música, Miriam Varela,elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Frías.

SANTILLÁN, RAMONA ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/19|. La comunidad educativa del Jardín de Infantes N° 161 Mi Pequeño Mundo de Choya participa con dolor el fallecimiento de la abuela de la profesora de Música, Miriam Varela. Choya.

Invitación a Misa

----------------------------------------

LEDESMA, RAÚL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 4/4/18|. Su esposa Mirta, hijos y nietos te recuerdan con cariño y ruegan una oración en su memoria al cumplirse el 1º aniversario de su fallecimiento e invitan a la misa a oficiarse hoy en la iglesia Ntra. Sra. del Rosario de Gramilla (Dpto Jiménez) a las 19,30 hs. Las Termas.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

MIRANDA, NELSON ADRIÁN (Gordo) (q.e.p.d.) Falleció el 3/4/11|. Hijo querido: la muerte no existe, la persona muere cuando se la olvida. Pasaron ocho años de tu partida con Dios, no se si la vida pone pruebas hasta donde podemos resistir. Lo que si se es que Dios sabe quien puede sobrellevar con resignación y mucha fe, el inmenso dolor que deja la partida de un hijo. La mitad de mi vida se fue con vos "gordito" pero había que seguir. Hoy quisiera escribir tantas cosas, pero en pocas palabras puedo decirte con el corazón que te extraño con el alma hijo, que te espero, que miro al cielo y te encuentro, te digo cosas, al igual que tus hermanos y sobrinos. Cuanto quisiéramos que el tiempo retroceda para tenerte de nuevo con nosotros, abrazarte, decirte tantas cosas, que nos haces mucha falta, al igual que a tus hijos. Desde el hermoso lugar que te encuentras cuida siempre de ellos. Hijo de mi alma, descansa en paz y que brille para vos la luz que no tiene fin. Su madre Olga, tus hermanos Sole, Vane y Ariel, sobrinos Jazmín, Maty y Nelson, tus hijos y su prima Erika elevamos oraciones en tu memoria al cumplirse ocho años de tu partida al Reino Celestial. Frías.