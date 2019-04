Si CFK se baja, Rossi propone una Paso opositora que incluya a Alternativa Federal

Hoy 06:45 -

El diputado nacional Agustín Rossi, uno de los principales arietes del kirchnerismo en el Congreso, fue el primero en lanzar su candidatura presidencial por ese espacio. Lo hizo como una forma de construir una alternativa en caso de que Cristina Fernández de Kirchner no decida postularse.

Y en las constantes conversaciones que vienen manteniendo con la exmandataria, ésta no le dio señal alguna de si será o no candidata. Así lo reveló el santafesino a EL LIBERAL en una nota a fondo, en la que dejó importantes definiciones políticas.

Una de ella es que considera que si no juega CFK, la oposición tendría que ir a una gran Paso. En ese sentido se mostró aperturista e invitó a competir en las primarias a Alternativa Federal y sus referentes como Massa, Lavagna y Urtubey. Es que entiende, que la unidad de la oposición “garantiza la posibilidad de triunfar en primera vuelta”. De lo contrario, manifestó que si la senadora de Unidad Ciudadana decide ser candidata, él bajará su postulación porque juzga que “está todo dicho”.

-Además de usted, en el peronismo que adhiere al kirchnerismo hay otros candidatos como Daniel Scioli y Felipe Solá, y suena también Axel Kicillof, ¿cómo se resolverían estas aspiraciones?

-Me imagino que vamos a participar de una gran Paso; yo propicio una gran Paso opositora donde todos los candidatos de la oposición diriman quién es el mejor representante para las elecciones.

-¿Incluye también a Alternativa Federal?

-Si Alternativa Federal quiere competir en estas paso estamos totalmente de acuerdo. Yo propicio una coalición opositora lo más amplia posible. Si quiere venir Massa, que venga, si quiere venir Lavagna, que venga, lo mismo Scioli, Urtubey, Felipe, yo. Si es Cristina yo no voy a ser, pero con cualquiera de los otros candidatos (por el kirchnerismo) me parece que vale la pena intentar un escenario de Paso y de unidad opositora porque la unidad de la oposición garantiza la posibilidad de triunfar en primera vuelta. Si de veras todos queremos ganarle a Macri, el camino más corto es la unidad de la oposición. Y si hay diferencias dentro de la oposición lo lógico y lo razonable es dirimirlo democráticamente.

-Si Cristina decide competir, se baja.

-Lo he dicho claramente: salí a construir mi candidatura a presidente en febrero del año pasado con la idea de que nuestro espacio político tenía que tener una candidatura alternativa, en tanto y en cuanto Cristina ya no fuese candidata por alguna consideración. Si Cristina es candidata y asume la responsabilidad de la candidatura, bueno, está todo dicho. Si Cristina no es candidata, en cualquier circunstancia yo voy a serlo.

-Hasta el momento no vio ninguna señal de que ella quiera participar...

-No tengo ninguna señal ni ninguna cosa, ni en un sentido ni en el otro; hablo permanentemente con Cristina de las cuestiones parlamentarias, de otro tipo de cuestiones políticas en algunas determinadas provincias. Pero estoy muy tranquilo en lo que estoy haciendo porque lo marco desde el punto de vista colectivo: hemos logrado construir esa alternativa y esto está disponible para nuestro espacio político.