Así es increíble estadio del Tottenham

Tottenham Hotspurs volvió a jugar en su casa, después de 690 días de su último partido en el viejo estadio de White Hart Lane en el norte de Londres. Su nuevo y lujoso estadio que costó más de 1.100 millones de dólares fue el escenario de la victoria por 2 a 0 contra el Crystal Palace por la Premier League.

El nuevo Tottenham Hotspurs Stadium (por ahora lleva ese nombre, aunque podría cambiar en breve en cuanto el club termine de cerrar el acuerdo con un main sponsor) con capacidad para 62.000 personas, supera en tamaño al Emirates de la misma ciudad donde juega el Arsenal y será el segundo más grande la Premier, sólo por detrás de Old Trafford, del Manchester United.

El estadio cuenta con un moderno diseño exterior (con paneles vidriados y laminados en escala de grises) y un interior con líneas curvas que incluye una tribuna cabecera de forma elíptica de 17.500 asientos en un sólo piso, la más grande estructura de ese tipo en el Reino Unido, una "pared acústica" con la que los hinchas de los spurs esperan meter miedo a sus rivales.

Debajo del impecable césped natural típico de los campos ingleses, el estadio cuenta con un segundo campo de césped sintético para utilizarse en partidos de fútbol americano, de los que ya están programados dos año. Un sistema automático intercambia ambos pisos en 25 minutos.

El estadio cuenta con un hotel de 180 habitaciones, Además de las tiendas de ropa y merchandising, el nuevo estadio cuenta con 65 puestos de comida (desde hamburguesas a sushi) y hasta una fábrica de cerveza artesanal propia para vender en el estadio. La cerveza se venden en una barra de 65 metros (ocupa toda la línea de fondo de uno de los arcos y es la más larga de Europa) y para acelerar los tiempos de expendio se desarrolló un sistema ultramoderno con una vasos especiales que se llenan con cerveza desde abajo al apoyarlos sobre una llave del barril.

Fuera del estadio se construyó una plaza enorme donde de desarrollarán actividades para los hinchas antes de los partidos.

Para los días en que no hay partido, el estadio también se podrá disfrutar desde el exterior con un "skywalk" que permitirá trepar hasta 40 metros desde afuera para tener una espectacular vista del interior.

Emocionado ante el partido de exhibición entre las leyendas de los spurs y del Inter con que se inauguró el estadio, el entrenador del Tottenham, Mauricio Pochettino, dijo que esto obliga al club "a pensar de un modo diferente, como los grandes de Europa, el Barcelona, el Real Madrid, el Bayern Munich, la Juventus. No podemos pensar en clasificar de vez en cuando a la Champions. Ahora tenemos que pensar en ganar la Premier y jugar todos los años la Champions y competir para ganarla".

