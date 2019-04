Come una ardilla cruda con en medio de un mercado vegano

Hoy 09:19 -

El joven, cuyo canal de YouTube tiene más de 66.000 suscriptores y dónde critica la dieta vegana a través de sus videos, decidió realizar a cabo la aberrante acción mientras se celebraba la feria de comidas veganas. Además, fue grabado en vídeo por varios asistentes, estupefactos ante lo que estaban presenciando.

Según informa la prensa local y tal y como muestran las imágenes, el youtuber, que porta una camiseta en la que se podía leer 'VEGANISMO = MALNUTRICIÓN', se encuentra sujetando a la ardilla con sus manos ante los impresionados asistentes. La Policía trata de frenar al hombre, que se niega a entrar en razón, hasta que finalmente detenido y trasladado a dependencias.

bloke ate a squirrel and got arrested for it lmao pic.twitter.com/jog3Wz2e10