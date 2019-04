Estrenaron el espectacular trailer de ‘El Guasón’

Hoy 09:28 -

Warner Bros lanzó este miércoles el primer trailer de ‘El Guasón’, la nueva película de la compañía donde cuenta los orígenes del principal enemigo de Batman.

El adelanto del filme dirigido por Todd Phillips, conocido por la trilogía The Hangover, se lanzó tras su debut en la CinemaCon en Las Vegas. Allí Phillips dijo que el filme explora el pasado de un personaje sin "origen definido" y que cuando Warner quiso saber el género de la película para la campaña de marketing, no supo qué responder y solo dijo: "tragedia".

Además de Phoenix, el reparto incluye a Robert de Niro, Frances Conroy (Six feet under), Zazie Beetz (Deadpool), Bill Camp ( The Night Of) y Marc Maron (GLOW), entre otros.

Recordemos que el Joker fue interpretado en otras películas por Jack Nicholson, Heath Ledger y Jared Leto. La película se estrena el 4 de octubre.

