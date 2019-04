Imitar la alarma del auto, el nuevo reto de las redes sociales

Hoy 09:33 -

Los retos virales de la web son cada vez más insólitos, al menos así puede verse en las redes sociales.

El último en hacerse viral consiste en imitar el sonido de una alarma de coche golpeándose la garganta. En tan solo un par de días internet se ha inundado de vídeos de personas intentando emular el sonido de alarma de un coche.

I showed my mom the car alarm video and well.... pic.twitter.com/ZEohdZDB9R