Bullrich: "Ya no se cortan más las principales vías del país"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró hoy que "ya no han cortado más las principales vías del país", como la autopista Riccheri, la Panamericana o el Puente Pueyrredón, y dijo que "hoy en día hay una política de hacer convivir los derechos de la mejor manera posible".

"Las principales vías del país, que se cortaban permanentemente, no se han cortado nunca más. No hemos visto más personas con valijas caminando para llegar al aeropuerto de Ezeiza. No hemos visto nunca más cortar la Panamericana. No hemos visto más movilizaciones arriba del puente Pueyrredón", enumeró Bullrich en diálogo con radio Continental.

La ministra reconoció que "la ciudad de Buenos Aires es la que más sufre, ya que concentra el mayor conjunto de manifestaciones, y para eso hay que poner mucho personal policial sacándolo de los barrios".

Destacó que en el ámbito porteño "hay un control de convivencia mucho más estricto y mejor, y hoy en día hay una política del gobierno de la ciudad que hace convivir los derechos de una manera mejor que al principio".

"Había que darle tiempo (al gobierno porteño), no era tan fácil. Pero ahora está mucho más encuadrado en la filosofía de nuestro gobierno: hacer convivir los derechos y que no hagan cortes permanentes de calles y rutas todos los días", concluyó.