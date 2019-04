Su visión en temas clave

Notas Relacionadas

Si CFK se baja, Rossi propone una Paso opositora que incluya a Alternativa Federal

Hoy 11:43 -

No habrá persecución judicial a opositores

“Lo que no vamos a hacer es utilizar a la Justicia como forma de persecución política contra ningún dirigente político. Lo que vamos a hacer es que la Justicia actúe en forma independiente, que haya jueces independientes, que no haya jueces parciales para ningún argentino, independientemente del partido al que pertenezcan, sea de nuestro gobierno o al que se va ir en diciembre de 2019”.

Reforma de la Justicia

“Lo que necesitamos es una enorme reformulación del Poder Judicial. El presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, reconoció la falta de credibilidad del Poder Judicial. Y para que vuelva a tener credibilidad tiene que existir por sobre todas las cosas, el derecho, el espacio para el derecho, que las decisiones se tomen acorde al derecho, que no haya un derecho para algunos y uno distinto para otros, o que haya derechos para algunos y para otros ninguno.

El desafío es tener un Poder Judicial o una Justicia donde exista el derecho, donde haya un espacio para el derecho, donde sepamos razonablemente que alguien es condenado porque están las pruebas, y no por arbitrariedad”.

Desmantelará la AFI

“Voy a cerrar la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la ex Side. Tal cual como está hoy, con gastos reservados sin saber dónde van esos gastos y además, con una cantidad de personal que no sabemos cuántos son, para qué están. La verdad que eso no le sirve a nadie y por lo tanto hay que cerrarla. Pero voy a mantener la inteligencia estratégica militar que depende del Ministerio de Defensa y hay que fortalecer la inteligencia del Ministerio de Seguridad para luchar contra el crimen. También habrá que crear un área de inteligencia del área de Cancillería que vaya informando cuál es la evolución en el mundo y cuáles las tensiones que se producen en el mundo”.