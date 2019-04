Para Duhalde, la elección que viene "será la más sucia de la historia”

Hoy 15:56 -

El ex presidente de la Nación (2 de enero del 2002 - 25 de mayo del 2003), Eduardo Duhalde, analizó la coyuntura política argentina de cara a las presidenciales poniendo especial atención en la necesidad de salir del enfoque “Macri - Cristina” como única alternativa posible.

“Yo estoy en México y en estos días se poco. De todas maneras es una elección absolutamente irregular, siempre se sabían antes los candidatos, pero lo que sí estoy seguro es que va a ser la elección más sucia de la historia argentina", partió por plantear Duhalde.

En esta línea sostuvo que “lo que estamos viviendo no es un problema solo económico-social, sino que es una crisis espiritual”, al tiempo que destacó que “donde pones el dedo encontrás corrupción, pero esto no viene de este gobierno o el otro, esto viene creciendo y estamos peleándonos en una cloaca. Da asco la situación”.

En diálogo con Futurock, el ex gobernador por la provincia de Buenos Aires se refirió a una potencial candidatura de Roberto Lavagna partiendo por destacar que ante una eventual PASO “se va a tener que presentar”, al tiempo que sostiene no ser su “director técnico”.

Sobre el caso de Cristina Kirchner: “No he hablado con ella y creo que no tiene ningún apuro. Lo cierto es que la situación está cada día peor y no sé si el gobierno no se dá cuenta o hace que no se da cuenta. Creo que tenemos que hacer grandes coaliciones para gobernar y sino seguiremos con problemas”

“Los países no tienen fondo”

Consultado por el escenario que se abre si Mauricio Macri resultara electo, el ex mandatario plantea no ver salida por el lado que ellos plantean y presentan". "Creo que están yendo por el camino incorrecto y espero que en todo caso de den cuenta y lo corrijan”, detalló.

En último término se pronunció sobre una eventual candidatura del conductor Marcelo Tinelli: “Tengo una vieja amistad. Es un hombre que siempre ha tenido vocación y lo ha demostrado en su pueblo natal”, sostuvo Duhalde.

“Es el momento de que en todo el mundo aparecen candidatos no políticos por el rechazo de la gente. Puede ser un buen candidato”, concluyó el ex presidente.